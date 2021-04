Solito fango di paese: nulla di più! | #4WD

Nel tardo pomeriggio di ieri sono venuto a conoscenza di una serie di commenti conseguenti all’ufficializzazione della positività al Covid dell’ottimo Don Giuseppe Nicolella. Nell’ambito della sua parrocchia, infatti, dopo tale notizia, il prelato sarebbe stato additato da molti di aver spesso preso sotto gamba le prescrizioni, dentro e fuori dalla chiesa. E in tanti starebbero “sguazzando” sulla vicenda, pur di dare fiato ai denti anche in un’occasione e su un argomento così delicato per un’intera comunità.

Lo scorso anno, nel giorno di San Giovan Giuseppe della Croce, partecipai come di consueto alla celebrazione pomeridiana presso la cappellina del Castello Aragonese a Lui dedicata. Era una delle prime messe in cui rispettare le disposizioni di sicurezza. In quella occasione, notai che al momento della Comunione, Don Carlo Candido non negò l’eucarestia ad una fedele che anziché protendere le mani per raccogliere la particola, aprì “tradizionalmente” la bocca. In molti, al termine della messa, “murmuliavano” lungo le scale che conducevano all’uscita del maniero, ma nessuno al di fuori di me pensò di chiedere spiegazioni al parroco di Ischia Ponte, che in un messaggio audio privato me le fornì con la solita chiarezza e dovizia di particolari, pur non convincendomi sull’accettabilità del perché della sua scelta.

Martin Luther King disse: “Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano”. Quel che intendo dire, tornando al caso del giorno, è che nella vita si dovrebbe sempre avere il coraggio di manifestare le proprie idee, a qualsiasi costo. Oggi il pensiero di questi immancabili buontemponi conta come il due di coppe con la briscola a spade: diverso sarebbe stato avvicinare a tempo debito Don Giuseppe e fargli notare, se ravvisata, l’inopportunità di certe leggerezze. Criticarlo oggi, ex post, equivale a semplice, gratuito fango di paese.

Guarisci presto, Don Giusè!