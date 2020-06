Solidarietà. Lorenzo Sirabella dona 1000 kg di farina alla Mensa del Sorriso

Un carico di solidarietà e di emozioni, che hanno preso la leggere e leggiadra forma delle farina. Sì, avete letto bene. Un grandissimo carico di farina è giunto, nei giorni scorsi, alla “Mensa del Sorriso” direttamente da Milano e dal pizzaiolo isolano Lorenzo Sirabella.

Lorenzo è un giovane pizzaiolo che, da Ischia, è partito alla volta di Milano e gestisce, con grandissimo successo, la pizzeria “Dry Solferino di Milano”, dove sta raccogliendo successi su successi. Vincitore di tantissimi concorsi anche online, Lorenzo è tra i pizzaioli più quotati d’Italia ed è un vero e proprio vanto per la nostra isola, oltre ambasciatore delle nostre bellezze che porta sempre nel cuore e nella fantasia che utilizza nella creazione delle sue pietanze.

In una fase ancora critica, nella quale viviamo, Lorenzo ha deciso di compiere questo bellissimo gesto di affetto verso la sua terra e verso chi, in questo momento, stenta ad andare avanti. Ecco il messaggio che Lorenzo ha inviato assieme a ben 1000kg di farina.

“Carissimi amici della Mensa del Sorriso, mi chiamo Lorenzo Sirabella, sono un pizzaiolo napoletano con origini ischitane e lavoro al Dry Solferino di Milano.

Mi reputo un giovane fortunato perché svolgo il lavoro che amo e grazie ad esso, negli ultimi anni, sto vivendo momenti di intensa visibilità mediatica. Non tutti hanno la mia stessa fortuna…però grazie ad associazioni come la vostra, i meno fortunati riescono ad avere una vita meno tormentata.

Lo scorso anno con la mia partecipazione all’evento nazionale Pizza Chef Emergente, organizzato da Witaly, ho vinto, tra l’altro, un premio di 1000 Kg di farina offerto dalla 5Stagioni.

Oggi, con l’aiuto del Molino Agugiaro& Figna, produttore di tale farina, ho la gioia di devolvere l’intero premio alla vostra Associazione per aiutarvi, nel mio piccolo, ad affrontare questo momento di difficoltà per risolvere i bisogni delle persone che amorevolmente accudite.

La farina è uno degli elementi di base della nostra catena alimentare, un alimento versatile ed adattabile, per creare innumerevoli prodotti gastronomici. La mia speranza e che possiate donarla ai più bisognosi o la possiate utilizzare all’interno delle vostre mense per sostenerli.

Grazie per il compito che svolgete, vi fa onore aiutare e prendersi cura di chi si trova in difficoltà. Porto in me tantissima stima in tutti Voi dell’Associazione e verso tutto il mondo del volontariato.

Con l’auspicio che si possa tornare al più presto alla normalità, vi saluto calorosamente e vi ringrazio per il vostro lavoro, con la speranza di venire presto a trovarvi di persona e organizzare insieme una serata tra pizze e sorrisi.”