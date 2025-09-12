Solidarietà condizionata

C’è un limite a tutto, persino alla cosiddetta “solidarietà”. Lo si è superato da tempo, ma gli episodi di questi giorni lo gridano con una chiarezza disarmante. Aggredire turisti a Venezia solo perché israeliani, insultare avventori in Autogrill etichettandoli come “ebrei” colpevoli a prescindere, non è protesta, non è impegno civile: è antisemitismo puro, spacciato per militanza politica.

La causa palestinese — che meriterebbe riflessioni serie, contestualizzazione storica e analisi dei fatti — non guadagna alcuna credibilità quando viene brandita come clava contro individui inermi, presi di mira unicamente per la loro identità. Al contrario, viene degradata a slogan isterico, mentre la dignità di chi la invoca si dissolve nella caricatura del fanatico. È la “solidarietà prêt-à-porter”: rabbiosa, istintiva, priva di spessore, fatta più per mostrarsi che per capire.

Non mancano, purtroppo, scenografie degne di un teatrino surreale. A Ischia, alcuni sacerdoti hanno esposto la bandiera palestinese dentro la chiesa, trasformando lo spazio sacro in palcoscenico politico solo perché “si porta”. Altrove, un gruppo definitosi ISCHIA PROPAL si sta organizzando per una manifestazione/fiaccolata, proponendosi di coinvolgere associazioni, gruppi e soprattutto le scuole, “MA SOLO CON GIOVANI PIU SENSIBILI”.

Scusate, mi viene da chiedere: in che senso? Se non è settarismo questo… Come se bastasse sventolare un drappo o intonare slogan per schierarsi dalla parte del bene. Ma quanti, davvero, conoscono le ragioni profonde di quel conflitto? Quanti distinguono le responsabilità, le complessità storiche, i nodi irrisolti? E quanti, invece, si adeguano semplicemente alla corrente del momento, per sentirsi in sintonia col “giusto sentire” imposto dal mainstream?

Ed è proprio qui che il danno diventa più grave. Perché queste derive, lungi dal minare il sistema, lo rafforzano. Ogni aggressione, ogni bandiera piazzata a sproposito, ogni corteo gridato senza pensiero, diventa il miglior alleato di chi vuole bollare qualsiasi voce critica come pericolosa.

Grazie agli “antisionisti da passeggiata”, ogni dubbio legittimo viene silenziato, ogni posizione non allineata viene marchiata come estremismo. Il fanatismo autorizza il conformismo: e il pensiero critico sparisce, soffocato tra cori e slogan.

Il paradosso è quasi comico, se non fosse tragico. Si pretende di lottare contro il potere e contro l’ingiustizia universale, ma si ottiene solo di riprodurre gli stessi meccanismi di esclusione, questa volta con il marchio del nuovo antisemitismo. Si urla contro lo Stato d’Israele, ma il bersaglio reale — e molto più facile — diventa “l’ebreo”, a prescindere. Una scorciatoia che non illumina la causa palestinese: la seppellisce sotto tonnellate di retorica tossica. Il vero spirito critico, quello che osa interrogarsi, che rifiuta tanto la narrazione unica quanto il fanatismo cieco, oggi è la vera vittima. Zittito, ridicolizzato, reso impronunciabile da chi confonde il pensiero con l’odio e la riflessione con la codardia.

C’è da indignarsi, certo. Ma anche da sorridere amaramente: perché questa solidarietà improvvisata, più vicina a una moda che a una scelta, non solo non fa onore a nessuna causa, ma diventa la migliore alleata del conformismo che pretende di combattere. E in questo spettacolo, la Palestina è solo lo sfondo strumentalizzato: la vera protagonista è la miseria intellettuale di chi recita la parte del ribelle senza nemmeno sapere di cosa parla e, peggio ancora, ha la pretesa di coinvolgere o emarginare il prossimo attraverso l’attribuzione di una patente da buono o cattivo a seconda dell’allineamento al suo pensiero. Si tratta di un ulteriore aggravio di una deriva sociale di cui anche l’isola d’Ischia, purtroppo, è tutt’altro che immune.