Solidarietà alla frana, l’IBAN del comune di Casamicciola

A seguito dell’evento alluvionale che ha colpito il Comune di Casamicciola Terme il 26 novembre scorso, il Commissario Straordinario, Simonetta Calcaterra, per aderire alle richieste che pervengono numerose da parte di privati, aziende ed enti di effettuare donazioni solidali libere in favore della popolazione di Casamicciola Terme colpita dalla tragedia, ha disposto, presso la tesoreria comunale, l’apertura di un conto corrente “dedicato” dove poter effettuare le donazioni sia dall’Italia sia dall’estero avente oggetto:

“ EMERGENZA ALLUVIONE 26 NOVEMBRE 2022 CASAMICCIOLA TERME”

IBAN: IT78T0514239930CC1336042230

BIC (PER BONIFICI INVIATI DA ALTRI STATI ) BCPTITNNXXX

Le somme donate risulteranno così vincolate esclusivamente alla realizzazione di interventi connessi all’emergenza alluvionale e non potranno essere destinate ad altre finalità.