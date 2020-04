Soldiarietà. La Fidapa dona omogeneizzati e generi alimentari alla Catena Alimentare

In questo lungo periodo molto complesso e difficile per tutti, il grande cuore di Ischia non smette di dimostrare tutta la sua forza e il suo amore.

Oggi vi parliamo della FIDAPA sez. Ischia che ha donato tanti omogeneizzati e generi alimentari alla Catena Alimentare.

“Come tutte le sezioni nazionali – ci dichiarano – anche noi della sezione dell’Isola di Ischia abbiamo deciso di fare donazioni a chi è in difficoltà e abbiamo scelto di venire incontro alle necessità delle mamme e delle famiglie in difficoltà con una donazione di omogeneizzati e altri generi alimentari fatta in favore della Catena Alimenare, la bellissima realtà associazionistica onlus che aiuta tantissime famiglie in tutta l’isola.”

immagine di repertorio