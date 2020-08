Soldi falsi e minori in giro di notte, denunce e controlli dei Carabinieri

Pusher sbarca con 134 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina: arrestato e portato a Poggioreale in attesa di giudizio

Movida di fine agosto sulle isole di Ischia e Procida, ma ancora costante l’impegno dei Carabinieri che sono stati impiegati – su disposizione del Comando Provinciale di Napoli – nei servizi di controllo dei flussi turistici e alla prevenzione dei reati.

Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno identificato 389 persone e controllato 175 veicoli. Prevenzione ma anche repressione: i Carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato 3 persone che avevano affittato i propri appartamenti adibendo l’immobile ad un vero e proprio affittacamere. Una serie di denunce che arrivano dopo le 30 dell’isola d’Ischia.

I militari della stazione di Casamicciola hanno invece denunciato un ragazzo 30enne perché beccato ad acquistare un prodotto di cosmetica con una banconota da 100 euro falsa. Una denuncia che queste colonne avevano già riportato allorquando abbiamo raccontato della disavventura di un tassista, sempre di Casamicciooa, fregato con la medesime modalità.

Sempre a Casamicciola Terme i Carabinieri hanno denunciato 4 genitori perché i loro figli, minori degli anni 14, disturbavano la quiete pubblica alle 3 del mattino. Un problema, questo, che si verifica anche nel comune di Ischia, dove, di notte e di sera è uno sperpetuo senza sosta.

Sempre a Casamicciola e sempre i Carabinieri hanno arrestato un altro pusher napoletano in trasferta sull’Isola.

I carabinieri del nucleo operativo aliquota radiomobile, coordinati dal luototenente Sergio De Luca, durante il controllo dei flussi turistici hanno fermato e deciso di controllare Angelo Massa, 37enne del quartiere pendino già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – sbarcato dall’aliscafo proveniente da Napoli – è stato perquisito e trovato in possesso di 134 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina. Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il 37enne è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.