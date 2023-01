Via San Giuliano, a Forio, è off limits. Un grosso smottamento ha invaso la carreggiata e, di fatto, impedisce la circolazione. Sul posto i Vigili Urbani e i Vigili Urbani.

Smottamenti, meno impattanti, si sono verificati a Via Pannella a Lacco Ameno e a Via Vecchia Campagnano a Ischia. Le forti piogge di questo pomeriggio hanno fatto diversi e numerosi danni, ma non gravi.