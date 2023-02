Smontata l’accusa di spaccio in officina, arriva l’assoluzione

Francesco Ferrandino | Il fatto non sussiste. È stata completamente smontata l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Francesco Solmonese, difeso dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, al termine del processo conclusosi con l’assoluzione da parte del giudice penale di Ischia.

La vicenda che ha coinvolto il 50enne lacchese ebbe inizio il 19 dicembre del 2020, nelle primissime ore del mattino, quando i Carabinieri della Compagnia di Ischia intervennero in una lite che si era sviluppata tra alcune persone, tra cui figurava l’imputato. Proprio durante tale intervento i militari procedettero al controllo del Solmonese, e precisamente della sua officina, all’interno della quale venne eseguita un’ispezione per verificare lo stato dei luoghi. Sul banco posto all’ingresso del locale, vicino al registratore di cassa, c’erano tre bicchieri usati per consumare vino, e ai piedi del bancone una boccia di vino rosso, quasi vuotata del contenuto.

A quel punto i carabinieri volsero le proprie attenzioni sul comportamento del titolare, che si era premurato di spostare una scala, che fino a quel momento si trovava nei pressi del banco. Ad insospettire i militari era però soprattutto il fatto che il Solmonese, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti in materia di stupefacenti, diverse volte aveva rivolto lo sguardo verso l’alto, laddove prima era posta la scala. Di conseguenza l’ispezione si era spostata verso la parte alta del locale, e da un accurato controllo, nascosto in un tubolare di ferro posto a sostegno del solaio, i carabinieri trovarono un barattolo di “Nutella” contenente sostanza stupefacente, del tipo marijuana, e un “tocchetto” di altra sostanza, stavolta hashish. Le due sostanze furono poi analizzate tramite il narco-test, e risultò un peso specifico di 13,5 grammi di marijuana e 15,8 grammi di hashish. Tali sostanze furono immediatamente poste sotto sequestro.

In seguito ai risultati di tale ispezione notturna scattò l’accusa prevista dall’articolo 73 del Dpr n.309/90 cioè per l’illecita detenzione, “in assenza della prescritta autorizzazione, al fine di farne commercio, offrire, mettere in vendita e cedere e, comunque, per destinarla a un uso non esclusivamente personale”, i due tipi di sostanze citate.

In particolare, i 13,5 grammi di marijuana secondo l’accusa erano sufficienti per circa 60 dosi medie singole, mentre i 15,8 grammi di hashish avrebbero soddisfatto 102 dosi.

La difesa articolata dall’avvocato Migliaccio ha contestato proprio il cuore dell’accusa, puntando sulla mancanza di elementi che potessero far ipotizzare un’attività di spaccio. Mentre infatti l’accusa era basata solo sulla diversità delle sostanze rinvenute, e sul numero delle dosi ricavabili (peraltro esclusivamente in base alle tabelle ministeriali), il noto penalista ha evidenziato che di fatto le sostanze erano meramente detenute, senza che fossero divise in dosi. Inoltre non erano stati rinvenuti strumenti per il confezionamento e la pesatura, né tantomeno del denaro per ipotizzare illeciti commerci. Di fatto, non esisteva nessun elemento per ipotizzare la suddivisione, il confezionamento e la dazione delle sostanze a terze persone, e di conseguenza veniva a cadere l’intero impianto accusatorio.

La ricostruzione dell’avvocato Migliaccio era stata condivisa anche dal Pubblico ministero, che aveva chiesto l’assoluzione per Solmonese. E la pronuncia del verdetto in udienza, con il dispositivo emesso ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale dal giudice, dottoressa Alessandra Ferrigno, ha accolto in pieno le richieste difensive, mandando assolto l’imputato, e fissando in novanta giorni il deposito delle motivazioni.