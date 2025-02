Smart Home 2025: le prossime novità e quale rete wi-fi occorre

Le smart home, che fino a poco tempo fa, erano le case del futuro, oggi sono già una realtà avanzata e velocizzata. Certo fino a pochi anni fa si parlava solo di domotica e non di smart home, ma l’avanzare delle politiche green ed ecosostenibili dell’Europa ha portato a uno sviluppo celere e diffuso delle case smart.

Smart Home e domotica: cosa sono e differenze

Cos’è una casa smart? Si potrebbe fare un esempio semplice. Vi è mai capitato di lasciare accesa la lavatrice o esservi dimenticati di averla programmata e trovarvi fuori casa? A quel punto, qualche anno fa, scattava il panico consumi elettrici, paura di perdite d’acqua improvvise, rumore e magari presenza anche dei bambini. Oggi, come sappiamo, basta un clic sullo smartphone per fermare l’elettrodomestico e riavviarlo più tardi. Esempio banale, ma che fa capire bene cosa sia la smart home. Che non è da confondere con la domotica, che, come illustrato qui, è uno step precedente alla smart home. A questo punto, è sufficiente comprare elettrodomestici o sistemi di illuminazione o videosorveglianza e controllare tutta la casa?

Smart Home: qual è l’offerta Wi-Fi migliore

In teoria sì, ma occorre la giusta linea telefonica connessa a un sistema Wi-Fi molto potente dentro l’appartamento e fuori dalle mura. Potrebbe essere molto utile sfogliare le offerte wi-fi a casa con addirittura un pacchetto dati connesso a una SIM apposita, che in pratica ti mantiene connesso con la rete domestica sempre. Allora sì che è possibile stoppare o controllare tutti gli elettrodomestici, le luci, i sistemi di riscaldamento e connettersi con gli smart speaker. La cosa sembra futuristica e strabiliante, ma non è ancora nulla rispetto a ciò che sta per arrivare. Infatti, a proposito di novità fra i nuovi robot smart o dispositivi disponibili ecco cosa sta per arrivare.

Novità 2025: Smart Home

Robot per le pulizie a tecnologia Iot

Sia Apple sia altre aziende hanno tutta l’intenzione nel 2025 di lanciare prodotti dotati di tecnologia Iot per la gestione delle faccende domestiche. Dal mini robottino aspirapolvere si arriva a quello che è in grado di saltare gli ostacoli e di proseguire nelle pulizie dei pavimenti, di agire al buio grazie a un sistema avanzato di AI e di essere regolabile in altezza per pulire letti e divani.

L’aspirapolvere con il braccio robotico AI

Dall’aspirapolvere comune a quello che grazie a un braccio robotico AI può in autonomia pulire gli spazi polverosi dei battiscopa o delle gambe dei mobili. In più aspira i capelli trovati per terra, li sminuzza e non si intasa. Infine sa pulirsi da sé grazie a un sistema che utilizza l’acqua calda, rimuove i detriti e si asciuga con aria calda.

Novità Apple Smart Home 2025: Home Pad

E se ancora non bastasse Apple è pronta a lanciare un dispositivo come Home Pad, che sarà in grado da un monitor di controllare tutta la casa, gestire videochiamate facetime, Apple Music, Apple Video e Home Kit. Si tratta di un display da 6 pollici, con fotocamera frontale, batteria ricaricabile e altoparlanti integrati.

Prototipo di Smart home: Tuya un ecosistema intelligente

A conclusione di tutto, è bene ricordare che se oggi si è passata all’applicazione reale, un paio di anni fa le basi teoriche erano state messe da sistemi di sorveglianza e controllo come Tuya, che per prima aveva realizzato un ecosistema smart intelligente della casa.