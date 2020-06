Smart finisce sotto bus, un ferito

Incidente da brividi a Casamicciola Terme. Un ferito non grave.Una smart per cause ed una dinamica tutta da chiarire è letteralmente finita sotto un bus di linea Eav. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti entrambi i veicoli percorrevano lo stesso senso di marcia in direzione Ischia. L’incidente nei pressi di piazza Marina, all’altezza della sede comunale provvisoria del Capricho. La vettura, a quanto pare, avrebbe tentato un improvvido sorpasso per poi finalizzare un altrettanto improvvido parcheggio sulle strisce blu poste a margine della stessa carreggiata. Entrambe le manovre sono fallite e il bus EAV di linea CD ha trascinato via la vettura. L’autista del BUS è riuscito a frenare, limitando al minimo le conseguenze. Illesi i conducenti dei mezzi coinvolti. A bordo del Bus invece una anziana passeggere, nell’impatto è caduta ferendosi alla testa. Sul posto i vigili urbani di Casamicciola Terme e il 118 per le operazioni di soccorso necessarie.