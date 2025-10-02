Smart finisce in mare al porto di Marina Grande a Procida: nessun ferito

Un singolare incidente ha movimentato la mattinata al porto turistico di Marina Grande, dove una Smart è finita in mare incastrandosi tra due imbarcazioni ormeggiate a pochi metri dalla banchina.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente, una docente del posto, avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra di parcheggio, probabilmente a causa di un’improvvisa accelerata. L’auto, dopo aver travolto alcune panchine e fioriere di protezione, ha terminato la sua corsa in bilico sull’acqua, sospesa tra due barche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, guidati dal maresciallo Verde, che hanno coordinato i soccorsi e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, la donna è riuscita a uscire dall’abitacolo senza riportare conseguenze fisiche, se non un forte spavento che ha destato preoccupazione tra i presenti.

Il recupero del veicolo è stato effettuato con l’ausilio di una gru, che ha sollevato la vettura per poi caricarla su un carro attrezzi e trasferirla in un’officina locale per i controlli tecnici.

L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di numerosi turisti e passanti, ha destato grande curiosità e non poco allarme, ma si è concluso senza feriti. Restano da chiarire nel dettaglio le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.