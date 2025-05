Slow tourism, progetto unitario per “Il Cammino di Tifeo”: sei giorniper 102 km di cammino

Cinque Comuni isolani, Casamicciola Terme esclusa, hanno aderito all’avviso della Regione Campania per la istituzione di “Cammini” naturalistici. Il progetto candidato da Ischia, Barano, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana è denominato “Cammino di Tifeo sulle orme del gigante addormentato d’Ischia”.

Con più delibere negli scorsi anni la Regione ha individuato l’obiettivo strategico per l’«elaborazione e attuazione di azioni di sviluppo e promozione dei cammini naturalistici e religiosi», con l’individuazione di itinerari a lunga percorrenza finalizzata alla realizzazione di un Atlante dei Cammini regionali. Una iniziativa che si colloca tra quelle volte allo sviluppo e riqualificazione del turismo.

L’ultima deliberazione regionale, risalente a marzo, ha stabilito un finanziamento massimo di 50.000 euro a progetto per i cammini pedonali e l’avviso pubblico per manifestazione di interesse prevedeva il termine ultimo per la presentazione al 23 maggio.

Le Amministrazioni dei cinque Comuni hanno concordato l’individuazione del progetto poi approvato e l’adesione congiunta con Ischia Comune capofila.

Nelle delibere licenziate a tambur battente dalle Giunte si evidenzia che «l’Isola d’Ischia presenta una conformazione geografica peculiare e si sviluppa all’interno di una linea costiera lunga diverse decine di Km con un rilievo centrale, il Monte Epomeo, che sovrasta tutti e sei i Comuni isolani».

I cinque Enti hanno dunque individuato «un Cammino che attraversando il Monte Epomeo permette di riscoprire lo straordinario patrimonio materiale e immateriale dell’Isola e trova un denominatore comune rappresentato da Tifeo, da cui l’itinerario prende il nome». Con il richiamo al mito greco del gigante imprigionato sotto l’isola.

QUALITÀ E LENTEZZA DELL’ESPERIENZA TURISTICA

Una iniziativa tesa alla promozione del territorio «con particolare riguardo agli aspetti ambientalistici e storicoculturali, in un contesto che contempli anche la valorizzazione turistica e i suoi risvolti economici e sociali». Una azione di promozione del turismo che al contempo mira ad approfondire le conoscenze storiche, culturali e religiose dei territori.

Il progetto si propone l’obiettivo di «favorire un approccio turistico sul modello dello “slow tourism”, che promuove la qualità e la lentezza dell’esperienza turistica, consentendo così una compiuta fruizione di un ambiente e di un paesaggio fatto di terra acqua e spiagge, seguite da sentieri naturalistici e strade che si snodano tra le peculiarità del territorio ischitano favorendo così esperienze di viaggio innovative e lanciando così una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela di luoghi e memorie».

Il protocollo d’intesa tra i cinque Comuni disciplina già gli impegni da assumere in vista della gestione dell’istituendo Cammino.

Sono coinvolti anche altri soggetti. In primo luogo, alla luce delle criticità idrogeologiche del territorio, il Commissario Legnini. Le cinque Amministrazioni hanno infatti rimarcato che «in ragione della possibile collocazione del Cammino, che attraversa, pro parte, aree ad elevato rischio geologico oggetto di interventi di mitigazione sulla base dei programmi e piani degli interventi sull’isola di Ischia, prendendo atto dell’importanza del percorso per il monitoraggio e la manutenzione nel tempo delle dette opere e ai fini di Protezione Civile, il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia parteciperà al protocollo di cui sopra con un ruolo collaborativo indicando potenziali situazioni di rischio nonché prevedendo interventi di mitigazione e miglioramento dell’accessibilità nelle zone di specifico interesse nell’ambito dei detti piani di intervento».

SEI GIORNI DI PERCORRENZA PER 102 KM DI CAMMINO

Inoltre il protocollo d’intesa viene stipulato in partnership con il CAI, Club Alpino Italiano, «soggetto istituzionalmente preposto alla conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale».

“Il Cammino di Tifeo”, nasce infatti dall’unione dei sentieri dei cinque comuni uniti nella rete escursionistica del CAI, rappresentato sul territorio dalla sottosezione di Ischia. Nel dettaglio, «è caratterizzato da sei giorni di percorrenza con tappe che effettuando il periplo dell’isola prevedono il pernotto ogni notte in un comune diverso. 102 km di cammino con 4.780m (796m di media al giorno) di dislivello in salita ed in discesa con itinerari tra i 12 ed i 22 km al giorno. La percorrenza media senza soste varia tra le 3 e le 6 ore. Oltre il 60% del tracciato passa su sentieri sterrati».

Il soggetto gestore è stato individuato nel Consorzio Regno di Nettuno.

La presentazione della candidatura congiunta è stata demandata al responsabile del Servizio Turismo del Comune di Ischia in qualità di capofila.

Dopo il progetto per un piano di marketing turistico che vede uniti Ischia, Forio e Serrara Fontana, arriva un ulteriore segnale positivo di recepimento della necessità di una programmazione unitaria, che vede stavolta il coinvolgimento della quasi totalità dei comuni isolani, fatta eccezione appunto per la sola Casamicciola. Ma è ormai ben chiaro a tutti che Giosi Ferrandino preferisce camminare da solo…

Il Cammino di Tifeo: alla scoperta dell’anima selvaggia di Ischia

L’isola verde del Golfo di Napoli, è ben più di una meta turistica balneare. È terra di miti, natura e storia millenaria. “Il Cammino di Tifeo”, un affascinante itinerario escursionistico di 102 chilometri, invita il visitatore a scoprire l’anima autentica dell’isola seguendo le orme del gigante addormentato Tifeo, personaggio della mitologia greca.

Il percorso si sviluppa in sei tappe che abbracciano tutti e cinque i comuni montani dell’isola: Ischia, Forio, Lacco Ameno, Barano e Serrara Fontana. Il 63% dell’itinerario si snoda lungo sentieri sterrati, tra dislivelli significativi, scorci mozzafiato, faggete, fumarole e antichi borghi. Ogni giorno si percorrono dai 12 ai 22 km, unendo l’impegno fisico al piacere della scoperta culturale e naturalistica.

Un viaggio nel tempo e nel mito

Il cammino ha inizio nel cuore del porto di Ischia, anticamente un lago vulcanico, per poi inoltrarsi nel Borgo di Sant’Alessandro, custode di antiche tradizioni e testimonianze archeologiche della Magna Grecia. La prima tappa si conclude a Lacco Ameno, dopo un percorso tra colline, sorgenti e panorami vulcanici.

Lungo la seconda tappa, il cammino attraversa il misterioso Monte Cito, ricco di fumarole e flora rara come il “papiro delle fumarole”, e il suggestivo Bosco di Zaro, fino a raggiungere Forio. Qui, il tramonto si trasforma in magia quando il sole regala il celebre “raggio verde” davanti alla Chiesa del Soccorso.

Natura selvaggia e paesaggi mozzafiato

La terza tappa è una sinfonia di natura e storia: da Forio a Sant’Angelo, si attraversano il Bosco dei Frassitelli, l’antico eremo di Santa Maria al Monte, le scogliere di Punta Imperatore e le sorgenti termali di Sorgeto, un luogo in cui la terra fuma e l’acqua bolle direttamente nel mare.

Il quarto giorno conduce il viaggiatore dalla vetta del Monte Epomeo ai paesaggi lunari dei Pizzi Bianchi, fino alla Spiaggia dei Maronti, una delle più ampie e suggestive dell’isola. È qui che natura geotermica e bellezza balneare si fondono in un abbraccio perfetto.

L’eredità di un’isola

La quinta tappa prosegue tra antiche fonti termali, come quella di Nitrodi, boschi rigogliosi, e siti di culto rurale come la Madonna di Candiano. Il tragitto si conclude nell’aspra bellezza della Baia della Scarrupata, selvaggia e autentica. Il viaggio termina con l’ultima tappa, che attraversa il suggestivo Piano Liguori, l’antico borgo di Campagnano e la Pineta Mirtina, prima di rientrare a Ischia Porto, dove tutto era cominciato.

Un cammino per corpo e spirito

Il Cammino di Tifeo non è solo un’escursione: è un rito di passaggio tra passato e presente, tra leggenda e geologia, tra silenzi boschivi e suoni del mare. Percorrerlo significa immergersi in un’isola che ha saputo conservare il suo cuore selvaggio, accompagnati dalla memoria di Tifeo, gigante addormentato e custode dell’identità ischitana.

