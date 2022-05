Slitta l’astensione ad Ischia per coinvolgere anche Lipari ed Elba

Paolo Mosè | L’astensione che era stata votata all’unanimità dall’assemblea di venerdì scorso, dal 10 al 16 maggio, è stata cassata da un deliberato del Direttivo dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia. Il motivo di questa scelta è legato alle disposizioni di legge. In quanto il 29 aprile l’avvocatura ischitana aveva indetto una giornata di astensione per consentire a tutti gli iscritti di partecipare alla delicata e necessaria assemblea che ha affrontato il nodo cruciale della soppressione della sezione distaccata.

A cui hanno partecipato il presidente del tribunale Elisabetta Garzo e numerosi altri ospiti importanti, tra cui è intervenuto il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi. Dal 29, per legge, devono passare almeno quindici giorni per un nuovo deliberato di astensione. Per procedere ad un blocco di una settimana da tutte le udienze sia in sede civile che in quella penale. Inoltre i mesi di fermo delle udienze sono diversi.

Ad un certo punto si era deciso di proclamare l’astensione dal 16, ma nel frattempo sono emerse altre necessità. Soprattutto coinvolgere le altre due realtà isolane, quelle d’Elba e Lipari. Per le rispettive convocazioni delle assemblee per indire anche loro l’astensione da tutte le udienze. Quindi si è deciso di proclamare il fermo di ogni attività giudiziaria nelle tre realtà isolane a partire dal 23. Questa data, però, deve ottenere la benedizione dell’intera avvocatura nazionale, in modo che questa scelta venga recapitata al Ministero della Giustizia, agli organi giudiziari di competenza territoriale e in particolare al mondo politico.

Per far intendere a chi non ha ancora voluto ascoltare le richieste che provengono dalla base, che tre realtà diverse dislocate in regioni distanti l’una dall’altra hanno deciso uniformemente di proclamare un’astensione con il sostegno dei massimi organi rappresentativi della classe forense e dell’Associazione nazionale comuni isole minori. E’ una strategia che va nella direzione di richiamare quei rappresentanti che siedono al Senato e alla Camera, che sono stati eletti nei collegi e nelle circoscrizioni che comprendono le isole di Ischia d’Elba e Lipari, ad assumersi le proprie responsabilità. A far sentire in Parlamento che chiudere queste tre realtà provocherà gravi ripercussioni alle cittadinanze isolane e più in particolare a quei cittadini più deboli che hanno disabilità, che per ottenere l’assenso ad un qualsiasi provvedimento del magistrato dovranno necessariamente recarsi a Napoli, Livorno o Barcellona Pozzo di Gotto. Con tutte le difficoltà inimmaginabili per trasportare una persona seduta su una carrozzella, con disagi che aumentano a dismisura se si sceglie l’aliscafo.

CONTRADDIZIONI ITALIANE

Su questa situazione alquanto indescrivibile e incomprensibile si sono susseguiti incontri a ripetizione al plenum dell’avvocatura italiana e ai vari consigli dell’Ordine. Per mettere a fuoco quali iniziative si intendono intraprendere per reagire ad una posizione talmente miope che trasuda dalla sede del Ministero della Giustizia. A quanto pare il guardasigilli Cartabia avrebbe dichiarato a qualche esponente politico che l’ha avvicinata di non poter fare nulla. Spiegando che l’intera struttura ministeriale è compatta nel fronteggiare qualsiasi richiesta di proroga, senza neanche accennare a una eventuale stabilizzazione. Un no secco grande quanto il Ministero. Asserendo che queste tre realtà periferiche provocano soltanto grattacapi, disfunzioni per il servizio giustizia e l’impossibilità di garantire la presenza di magistrati togati e un adeguato numero di personale di cancelleria. Le isole non fanno parte dell’Italia. Quindi tutto si può chiudere, le difficoltà che ricadono esclusivamente sull’utenza poco importano. In contrasto, tra l’altro, con la modifica di un articolo della Costituzione che va a ribadire per volontà parlamentari le garanzie alle aree insulari.

I cui cittadini hanno gli stessi diritti di quelli che vivono in realtà diverse del Paese. Ossia avere la garanzia di servizi primari per cristallizzare la continuità territoriale tra chi vive su un’isola e la terraferma. Un cordone ombelicale che deve rimanere tale per non lanciare messaggi negativi a questa parte di popolazione. E i famosi finanziamenti legati al Pnrr, che provengono dall’Unione Europea, sono condizionati proprio a garantire quelle realtà disagiate, e le isole lo sono. Ma questo Paese dimostra sempre più che la certezza è un miraggio effimero, che non vi sono diritti per chi è meno difeso dalle istituzioni e vi sono lobby, associazioni di categoria che impongono i propri voleri. Non è più il tempo di subire decisioni che provengono dalle alte sfere burocratiche dei vari ministeri, che sfornano decisioni e leggi a volte incomprensibili e dannose.

Gli avvocati nei documenti che sono stati trasmessi a chi la responsabilità politica e al ministro della Giustizia ribadiscono che le tre realtà isolane si devono sobbarcare i costi interi delle sedi e pagano tutti i servizi che sono indispensabili per il funzionamento. Ricordano ancora che le chiusure impongono il trasferimento forzato di una gran massa di testimoni, molti provenienti dagli uffici degli Enti locali, dalle forze dell’ordine e semplici cittadini che avranno quasi l’obbligo di doversi auto-finanziare per raggiungere le sedi centrali. Tutto questo non ha un costo? E chi paga? Sono quesiti che sono all’attenzione del guardasigilli, ma a quanto pare non frega un fico secco a nessuno.

La lotta per difendere le tre realtà giudiziarie sarà ancora dura, tutta in salita per il muro di gomma che è stato realizzato per non “invadere” via Arenula a Roma, sede del dicastero della Cartabia. Un ministro che fino adesso ha mostrato di farsi teleguidare.