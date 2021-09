Sliding doors per Iervolino: Ciuccio e presuntuoso o visionario

Gaetano Di Meglio | Oggi l’Ischia Calcio, la formazione minore di questo campionato di Eccellenza rispetto a Barano e Forio, ma con il blasone e l’interesse più ampio, alle 15.30, scende in campo.

E lo fa dopo il CTRL+ALT-CANC del presidente Emanuele D’Abundo. Un reset arrivato dopo la sconfitta (pilotata dall’interno) della finalissima dello scorso campionato che ci ha impedito l’ingresso nella serie D.

E così, con il riavvio del campionato, Emanuele D’Abundo schiera sul campo le sue armi migliori: un allenatore giovane (impreparato al ruolo che è chiamato a rivestire ma con ampie possibilità di riuscire) e una squadra nuova senza marpioni che condizionano spogliatoi e risultati (i vari Mennella, i Saurino e tutti gli altri che si pensano piccoli Messi e piccoli Ronaldo).

Con questa “offerta” Emanuele D’Abundo e Pino Taglialatela si preparano ad affrontare il campionato 2021-2022 che inizierà domenica prossima. Oggi pomeriggio, però, dopo un primo test con il Giugliano dei giorni scorsi, si fa sul serio. Alle 15.30 il fischio di inizio di una gara vera.

Per il primo incontro di Coppa Italia ci sarà il Barano di un altro allenatore che deve dimostrare di valere qualcosa. C’è l’altro Di Meglio del pallone giocato. Non Gianni che espatria in Maremma, ma Isidoro. Fino ad oggi, senza fare nessun torto alla storia, Isidoro ha sempre brillato quando era, come si diceva a scuola “accompagnato dai genitori”. Vediamo che riuscirà a fare. Ma Isidoro non è Mourinho e non è chiamato a dimostrare nessuna grande prestazione. Volendo, la sua, è una panchina più facile. Una piazza meno impegnativa e una società in evoluzione. Diciamo che il Barano mostra i brufoli adolescenziali del giocattolo nelle mani di Massimo Buono dopo i periodi più maturi di gaudiosiana memoria. Bella l’idea della squadra rock che va di pari passo con la simpatia di Veronica Di Meglio che impazza su TikTok.

Ma veniamo al nostro Iervolino. Ho seguito le sue conferenze stampa, ho letto le critiche di Giovanni Sasso, l’ho difeso dagli infami e ingiusti attacchi dei “cavalieri” di turno ma siamo arrivati al redde rationem.

L’impressione che ho avuto è che Iervolino sia, davvero, ciuccio e presuntuoso, ma ho la forte speranza (si, sono complicato) che sia un visionario e che dimostri di avere ragione lui.

Iervolino è un ragazzo del 2021 che ha l’onore di poter allenare la squadra più importante della sua terra. Una cosa che dovrebbe mettere paura da un lato e, dall’altro, invece far schizzare a mille l’adrenalina. Eppure, in questo mese in cui ha preso tra le mani il manubrio che era stato di Billone, non si è avuta nessuna traccia di questa novità.

Per chi, come me, viene da uno sport nobile è importante anche tutto il resto oltre al campo e al risultato. Manca la narrazione del sogno, del rinnovamento, del cambiamento. Manca il coinvolgimento, manca la condivisione di un progetto. Spicca, appunto, il tipico atteggiamento del ciuccio e presuntuoso che si dà le arie.

L’azione di rinnovamento di Emanuele D’Abundo e, soprattutto, la sfida di Angelo Iervolino, oggi fanno il loro ingresso in società. E lo fanno senza reti di salvataggio. Senza che nessuno avesse raccontato della possibilità di creare qualcosa di bello e di emozionante. Senza che nessuno avesse condiviso con la piazza quale potesse essere la direzione e quale la strada da seguire.

Un assurdo silenzio e una inspiegabile corsa al nascondersi che si è evoluta in tracce di arroganza nell’ultima conferenza stampa. In un atteggiamento infastidito e in una forma di superiorità che non trova giustificazione da nessuna parte. Ma forse i giunchi teneri di alcune interfacce e la svolta di altri glielo permettono.

Cosa dirà il Mazzella oggi pomeriggio? Forse nulla perché è solo il primo test. Ma gli esperti che popoleranno il Mazzella, saranno chiamati a leggere il loro “vecchio” calcio rappresentato dal “nuovo” verbo di Iervolino. Lo capiranno? Saranno così bravi e all’altezza di comprendere quello che vedranno?

Iervolino sarà “Ciuccio e presuntuoso” o, invece, “visionario”? Per brand, ovviamente. Noi staremo qui a raccontarlo.