Sliding door Sciarappa: esce Gigi, entra Caterina

Ugo De Rosa | Ordinaria amministrazione al consiglio comunale di lunedì scorso a Ischia. L’assemblea, svoltasi alle 18.00, è stata piuttosto breve, come ormai è consuetudine. Rinviata a una prossima seduta la presa d’atto del passaggio di proprietà dell’ala del Centro Polifunzionale che sarà destinato a estendere la dotazione di spazi al liceo Statale di Ischia intitolato a Giorgio Buchner, a causa del parere del revisore dei conti non ancora reso, il civico consesso ha salutato la recente nomina di Luigi Di Vaia ad assessore, e la contemporanea surroga del posto lasciato vacante in consiglio a vantaggio di Carolina Monti.

L’ex vicesindaco, e neoassessore, ha pronunciato un breve discorso sulla propria investitura: «Questo è un giorno importante per me, e ci tengo a ringraziare innanzitutto il sindaco Enzo Ferrandino, il mio gruppo politico, chi ha materialmente ha composto la lista con la quale mi sono candidato alle elezioni, e tutti quanti voi e quanti al di fuori di questo consiglio hanno voluto formare la coalizione che ha portato Enzo Ferrandino ad assumersi la responsabilità di un secondo mandato».

Sulla delega che si appresta a gestire, il neoassessore ha spiegato: «Quando per la prima volta in consiglio comunale iniziai a interessarmi di turismo, ricordo che questa delega era vista dai più, anche dalla cittadinanza oltre che dagli addetti ai lavori, come la gestione e l’organizzazione della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna. I tempi cambiano, anche in maniera estremamente veloce: oggi, con i moderni social media e la concorrenza di tutte le altre località che hanno messo in campo un’offerta turistica non di second’ordine, anche le pubbliche amministrazioni si sono imposte una linea politica di cambiamento rispetto alla gestione della delega del turismo.

Non basta più tenere le strade pulite e in ordine, così come questa amministrazione fa in maniera egregia da diversi anni: bisogna profondere uno sforzo anche per quanto attiene al discorso della comunicazione e della promozione turistica, oltre che un’attenzione particolare a tutte le dinamiche che determinano i flussi turistici del mondo. Quindi mi approccio a questo incarico con enorme senso di responsabilità: entro a completare questa già autorevolissima giunta in punta di piedi. Conosco e faccio me le dinamiche che hanno portato alla mia nomina, comprendo tutte le sensibilità: il mio sarà un assessorato come sempre aperto al contributo di tutti, e auspico una collaborazione che vada nell’interesse del paese.

A chi pensava che il sindaco volesse svolgere un secondo mandato con minore entusiasmo rispetto al primo, stiamo invece dimostrando che egli vuole profondere la stessa determinazione in questa nuova esperienza. Gli incarichi conferiti vanno in questa direzione, noi e l’intera comunità dovremmo assumere delle decisioni, fare delle scelte, che per certi versi potranno anche essere sofferte, ma che saranno comunque dirette verso il cambiamento: c’è un sindaco, un consiglio e un’amministrazione comunale che non teme, anzi sfida i tempi moderni, cosa che per me costituisce motivo di vanto e ulteriore stimolo a fare bene», ha concluso Di Vaia.

È stato poi il turno della neoconsigliera Carolina Monti, che ha rivolto i suoi ringraziamenti al proprio gruppo politico e agli elettori che le hanno accordato il consenso: «Dico grazie anche per i meravigliosi anni che ho vissuto da assessore con questa amministrazione», ha aggiunto Carolina che ha poi rivolto un ringraziamento affettuoso al sindaco, per poi concludere: «Spero di essere utile a questa amministrazione, cercherò di portare energia e soprattutto entusiasmo per questo meraviglioso progetto». Il consiglio, a parte un ulteriore argomento di natura eminentemente tecnica all’ordine del giorno, non ha essenzialmente toccato altri punti, per poi essere dichiarato concluso.