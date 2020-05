SIT IN “Ischia.. Uniti si vince” dei lavoratori stagionali in data 29 maggio 2020 alle ore 10.00 a Piazza Antica Reggia

In data 29/05/2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 si terrà un SIT IN organizzato dal gruppo Popolo Ischitano per il Lavoro, allo scopo prioritario di sensibilizzare le autorità locali, più prossime ai cittadini, sulla drammatica situazione che stanno vivendo le imprese e i lavoratori costretti dalla pandemia Covid 19 a ritrovarsi senza lavoro e in molti casi senza sussidio.

La manifestazione in oggetto è stata organizzata da comuni cittadini allo scopo prioritario di sensibilizzare le istituzioni a cui fare proposte concrete in un periodo di grave crisi economica, e per unire tutte le forze sociali del territorio per affrontare insieme i gravi problemi comuni.

Pertanto invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti dell’isola d’Ischia a unirsi a noi per dare voce ai nostri diritti, primo tra tutti la dignità del lavoro.

Comunichiamo che siamo a conoscenza dalle norme emanate dal Governo in termini di sicurezza e distanziamento sociale di almeno 1 metro, consapevoli di quanto sopra, tutti dovranno essere muniti di mascherine per garantire la sicurezza e la buona norma civica che in questi mesi si è diffusa nel nostro paese.

Il SIT IN ha l’unico scopo di dare voce a chi non l’ha mai avuta.

ISCHIA..UNITI SI VINCE!

Ischia, 23 maggio 2020

Gruppo Popolo Ischitano per il Lavoro

Pierangelo Pesce

Antonio Curci

Vittorio Scarpato