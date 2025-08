Sistemi sicuri, funzionali e duraturi per il fissaggio del cartongesso alle pareti domestiche

I tasselli vengono utilizzati per agganciare mensole, specchi, monitor, lampadari e altri elementi di arredo. Questi supporti garantiscono un’elevata stabilità senza compromettere l’integrità della parete o del soffitto in cartongesso.

Non causano alcun danno estetico e, soprattutto, prevengono qualunque cedimento con una distribuzione uniforme del peso. La struttura stessa del tassello è stata concepita per aderire alla parete e offrire un’adeguata resistenza.

Caratteristiche essenziali per un’installazione sicura, funzionale e duratura. Gli accessori più appropriati devono ridurre la pressione esercitata sulla superficie ed evitare la conseguente deformazione del cartongesso.

Con questo materiale vengono realizzate le pareti isolanti e divisorie che spopolano nei progetti edili contemporanei. Una notorietà dovuta, in gran parte, ai sistemi di fissaggio che garantiscono una tenuta stabile e permanente.

Le circostanze che richiedono l’impiego dei tasselli per il cartongesso

Gli oggetti vengono fissati alle superfici realizzate con dei materiali cavi tramite appositi accessori dotati di caratteristiche specifiche. I tasselli, in particolare, sfruttano i meccanismi di aggancio interno ed espansione per rafforzare i processi di ancoraggio.

Questi strumenti possono fissare svariati elementi di arredo senza danneggiare alcun soffitto, rivestimento o tramezzo in cartongesso. I dispositivi di bloccaggio vengono utilizzati per agganciare le superfici cave alle pareti e creare dei supporti resistenti per determinati oggetti.

Con i tasselli tradizionali non si possono ottenere i medesimi risultati conseguiti tramite un sistema di fissaggio composto da un apposito involucro in plastica di forma conica. Come se non bastasse, i modelli più opportuni per il cartongesso vengono dotati anche di alette espandibili e molle interne. I tasselli basculanti, a farfalla o ad espansione offrono una resistenza superiore perchè si allargano durante l’avvitamento alla parete.

Il cartongesso non subisce alcuna conseguenza indesiderata e le sollecitazioni vengono ridotte al minimo. Un risultato conseguibile con l’impiego di supporti realizzati da professionisti specializzati nel campo dello stampaggio ad iniezione.

I tasselli prodotti da Bartolucci conferiscono la massima stabilità perché vengono realizzati da esperti delle materie plastiche. Quando i sistemi di fissaggio per muri in cartongesso assicurano un’elevata precisione, emergono nuove e inattese applicazioni progettuali.

Requisiti tecnici previsti dai tasselli per le pareti e le superfici in cartongesso

Il peso dell’oggetto condiziona la scelta del sistema di fissaggio perché senza un’adeguata resistenza non si possono sostenere tutti i carichi previsti. Alcuni tasselli reggono soltanto degli elementi di arredo leggeri, mentre i modelli ad espansione vengono ancorati per sorreggere i mobili più pesanti.

La scelta deve ricadere sul fissaggio che può sostenere da solo il peso complessivo del carico. Ogni singolo tassello, in pratica, deve reggere la massa totale agganciata alla superficie in cartongesso. Non si possono sommare le capacità di carico di più tasselli senza compromettere la stabilità e la sicurezza della nuova installazione.

Questo principio regola anche la scelta del sistema di fissaggio più indicato per l’installazione di una parete o un vano nascosto. Con gli opportuni tasselli per le botole nel controsoffitto si possono realizzare degli spazi riservati agli impianti tecnici, sistemi di domotica avanzati, dispositivi di sicurezza e condotte di areazione.

Vi sono anche altre applicazioni per i tasselli dotati della giusta capacità di carico in relazione al peso e alla dimensione del pannello in cartongesso. I fissaggi si devono espandere nella cavità e aderire alla superficie interna del materiale senza danneggiarlo.

I supporti in cartongesso richiedono dei tasselli specifici perché sono piuttosto esili e friabili. Con i materiali cavi, dunque, si possono utilizzare soltanto i fissaggi che possono sostenere i carichi in base in base al loro spessore e al loro peso.





















