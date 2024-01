“Sismici” a Forio, saluta Olga De Stefano e arriva l’indeterminato per l’arch. Verde

Cambio tra gli assunti sismici del comune di Forio. Un cambio (anche se forzato come termine) che, in verità, va inserito in quelle che sono le dinamiche tra sindaci e nei rapporti tra comuni.

Da quando lo Stato ha permesso ai comuni isolani di poter assumere personale specializzato per la gestione dell’emergenza post sisma, i comuni sono diventati una sorta di collocamento per emergenza. Una sorta di parcheggio in attesa di altri provvedimenti legislativi e di una potenziale trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. Che è quello che ha fatto Giacomo Pascale a Lacco Ameno e che sperava si potesse fare anche a Forio con il ruolo della moglie. Francesco Del Deo non ci è riuscito e, le speranze del sindaco di Lacco Ameno erano tutte rivolte al nuovo sindaco di Forio, Stani Verde.

Ma Stani Verde aveva alzato la paletta rossa al collega di Lacco Ameno come contraccambio alle tante riunioni organizzate dal “Barone” per rimettere in piedi la sgangherata amministrazione di Francesco Del Deo prima delle elezioni. E così, svanito il posto fisso a Forio, alla moglie del sindaco di Lacco Ameno non è rimasto che iniziare un rapporto di lavoro con il comune di Procida. Certo, era meglio Forio, ma la politica porta in posti che nessuno si immagina.

“Liberato” il posto, però, Stani Verde ha fatto presto a riempire la casella e lo ha fatto a tempo indeterminato e parziale al 50%.

LA NORMA. “Premesso che il 19/12/2023 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 in cui è prevista, tra l’altro per l’annualità 2023 l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato e parziale 50% con profilo di Funzionario di Elevata Qualificazione nell’ambito del I Settore Lavori per implementare la funzionalità dei servizi tecnici, per affrontare gli ordinari adempimenti di tale delicato Settore nonché per fronteggiare una situazione di prolungata emergenza inerente il grave rischio sismi co ed idrogeologico che, a seguito degli eventi del 21.8.2017 e del 26.11.2022, sta più intensamente caratterizzando il territorio del Comune di Forio, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 3 decies de l d.l. 11 gennaio 2023, convertito con modificazioni nella l. 10 marzo 2023, n. 21”. Dato atto che l’amministrazione comunale ha ritenuto, nel concorso di tutti i requisiti di legge, di applicare la disposizione di cui al predetto art. 3 decies del d.l. 11 gennaio 2023, convertito con modificazioni nella l. 10 marzo 2023, n. 21, al fine di continuare ad avvalersi del personale tecnico già impiegato nelle attività di ricostruzione presso il Comune di Forio a seguito dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, tuttora in servizio e dotato delle professionalità e della formazione specifica necessaria a garantire la continuità e la speditezza degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica, nei limiti delle capacità assunzionali dell’Ente”

LA “PROMOZIONE”. Verificata la conformità al combinato disposto dei predetti artt. 3 decies della legge 10 marzo 2023, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, e 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dalla quale è emerso che effettivamente nell’ambito del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso il Comune di Forio e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione, ha maturato i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato l’arch. Federica Verde, attualmente dipendente in servizio presso il Comune di Forio, inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni (ex cat. D) con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Lavori Pubblici a tempo pieno e determinato, impegnato nelle attività di ricostruzione post sisma del 21.8.2017 sin dal maggio del 2019 a seguito di procedura diselezione pubblica mediante concorso.