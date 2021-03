Sisma&Messa in sicurezza. Cade anche l’ultimo chilometro di Zona rossa. Via D’Aloisio riapre

Via D’Aloisio. Pronti a ripartire. Riapre ufficialmente la “strada del terremoto“.Anche l’ultimo chilometro di zona rossa cade. E non è la zona Rossa dell’emergenza Covid-19, ma quella legata al pur grave dramma del sisma. Nessuno squillo di tromba, nessun giubilo. Si tratta, in ogni caso, di una falsa ripartenza. Le macerie restano dov’erano, i ritardi e le gravi inadempienza restano macigni, soprattutto per le persone e le aziende di questi luoghi maledetti a cui è stato preclusa ogni opportunità. Mancanze ed omissioni che pesano più dei crolli e del terremoto. Pesano sul groppone di chi doveva intervenire in maniera celere e decisa ed invece non lo ha fatto, di chi aveva il ruolo e la posizione per agire e non ha agito. Eppure bisogna andare avanti. Sono state riviste proprio questa mattina dal sindaco le disposizioni firmate all’indomani dell’evento calamitoso con l’ordinanza n°58 del 22 agosto 2017 a seguire le ordinanze n° 2 del 5 gennaio 2019 e la n°174 del 16 giugno 2020 . Tutto in relazione ai danni al patrimonio edilizio causati dal sisma del 21 agosto 2017. I Lavori di messa in sicurezza di via D’Aloisio sono terminati ed è stato firmato il certificato di regolare esecuzione che consente la riapertura odierna.

Era il 23 gennaio 2019 quando il Commissario delegato Giuseppe Grimaldi mandava in attuazione gli interventi pere Via D’Aloisio e Via Serrato. Dovevano essere impiegati 150 giorni e 731.361,85 euro per cambiare il volto del paese. Sono trascorsi 778 giorni e due commissari dopo si intravede la fine di una lavoro con cui abbiamo detto addio allo Stato di Emergenza nel miraggio di una ricostruzione rapida ed efficace che di fatto non c’è stata. 2 anni, 1 mese e 18 giorni si intravede la strada solo per via D’Aloisio. Via Serrato resta così com’era. Carica di macerie e di dolore. In attesa di nuovi progetti e nuovi stanziamenti.

La falsa ripartenza

Doveva essere tutto in tempo utile per lo scadere dello Stato d’Emergenza e ricostruire. Tutto per accender una nuova luce ed una rinnovata speranza quando ogni cosa sembrava piatta e senza vie di fuga. Per pensare a dare una svolta, per pensare di poter muovere tanti nuovi piccoli passi verso un lento ma graduale recupero. Resta solo una interminabile somma urgenza e la testimonianza dell’inefficienza dello Stato. Una falsa ripartenza. Non ci piace, ma ci serve. Non è risolutrice ma ci aiuta, mentre la ricostruzione privata purtroppo non decolla in un territorio dalle molteplici problematiche e dai vizi atavici. Per via D’Aloisio e via Serrato passerà ora la rimozione delle macerie di Villa Maria n.7 dove Marilena Romanii è morta, passerà la procura per le famigerate perizie sui prodotti da crollo e l’indagine sul sisma di Ischia che proseguono ancora in un pantano di lentezza e burocrazia. L’attesa è tanta. Il comune di Casamicciola Terme in qualità di Ente attuatore dell’intervento riaprirà ora il tratto viario modificando le precedenti disposizioni. La strada verso il ritorno alla normalità, però è ancora lunga.

La vera sfida comincia adesso. 782 giorni e 731.361,85 euro dopo.