Sisma, liquidato il CAS a Lacco Ameno. 123 euro per 164 istanze

Il comune di Lacco Ameno su istruttoria effettuata dall’Avv. Diego Stoppiello, RUP del C.A.S.,ha provveduto a validare, allo stato, n. 164 Istanze C.A.S., anche in base alle dichiarazioni in autocertificazione trasmesse dagli interessati, in ordine alla persistenza dei requisiti per beneficiare del C.A.S..

E’ stato cosi stabilito di concedere il contributo per l’autonoma sistemazione CAS liquidando la somma complessiva di € 123.100,00. L’efficacia della liquidazione è condizionata all’accredito dell’importo di € 123.100,00 così come innanzi individuato su c/c intestato al Comune di Lacco Ameno.

Gli atti sono già stati trasmessi al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia per le pratiche di rito.