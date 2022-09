Sisma & imprese danneggiate, ci siamo! (5 anni dopo)

Ida Trofa | Ieri è stato il giorno delle aziende e del dolore per il tanto, troppo, tempo perso a rincorrere i cattivi portavoce e gli indegni mestieranti del Cratere. Ieri è stato il giorno di chi aveva perso tutto, la casa e il lavoro e, in questi cinque anni, era stato relegato nell’angolo della “zona rossa”. Anche le dita di una sola mano sono troppe per contarle. La lealtà amministrativa, gestionale e legislativa fin qui è stata un miraggio. La speranza è che dal 20 settembre si cominci a cambiare passo e terremoto.

Per usare le parole del commissario Giovanni Legnini è che “Questa tragedia e quella degli altri terremoti devono costituire per tutti un ammonimento costante: la sicurezza innanzitutto nella ricostruzione e per tutto il patrimonio edilizio privato e pubblico nelle aree con elevato rischio sismico”. La tragedia di Ischia deve costituire un monito alla necessitò di istituire un patto sociale per dire basta alle speculazioni e lasciare il campo alla vera ricostruzione.

Resta chiaro che non vi è dubbio che occorra “concludere la riflessione in sede parlamentare per una legge organica sugli indennizzi, che da decenni dopo ogni terremoto si ripropone senza ancora trovare risposte” Legnini dixit.

Così, con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia è stata ufficializzata ieri l’ordinanza per riaprire i termini e le concessioni degli indennizzi in favore delle aziende colpite dal sisma. Nessuna concessione a pioggia, ma danni reali e documentati. Salvo furbetti e caste di sorta, la struttura commissariale ha detto (grazie al cielo!) “no” al CAS per chi ha scelto di abbandonare i luoghi del dramma, i luoghi del terremoto, per fare fortuna altrove. E sulla “delocalizzazione temporanea” non ci saranno pagamenti continui, ma un “una tantum” a coprire il tempo stretto e necessario alla ricostruzione delle vecchie aziende colpite dal sisma. La delocalizzazione deve avvenire in immobili legittimi e muniti di agibilità con il consenso e le autorizzazioni dei comuni di partenza e di atterraggio.

Scorte e beni strumentali saranno indennizzati integralmente senza i limiti del “de minimis” e grazie ad una speciale deroga della Commissione Europea si potranno indennizzare in deroga le aziende anche dopo il termine dei quattro anni previsti dalla norma.

Anni fatti scadere colpevolmente da chi ha mosso fin qui le fila del sisma. Un via libera possibile anche attraverso il parere richiesto ed ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee, fermo restando i parametri stabili dai richiamati regolamenti.

Il testo definitivo che si prevedeva di consegnare il 25 agosto non è stato ancora consegnato ufficialmente rivisto e corretto, ma è stato lavorato dalla struttura commissariale fino al 31 agosto, con modifiche e limature in ordine alla legittimità dell’atto stesso. Sarà poi organizzato incontro con le aziende stesse agli inizi di settembre per discutere come e in che misura sfruttare le 53 pagine e i tre punti cardine con la modulistica. Un tentativo, speriamo utile, di sanare le grandi sperequazioni perpetrate sin qui. Il grave nocumento causato alle aziende chiuse nella zona rossa che, dopo 4 anni e per legge, non potranno più ricevere ristoro a meno che non va a buon fine l’accordo con ministeri e commissioni.

Tutto questo accade quando sono trascorsi 10 giorni dal 5° tragico anniversario. Quello più brutto e assurdo di sempre consegnato alla storia.

I passaggi salienti

La nuova previsione dell’ordinanza in favore delle aziende è costituita in tre blocchi. La Percentuale indennizzabile passa dal 60 al 90% e l’Obbligo di fidejussione viene sostituito con la “manifestazione di volontà a ricostruire”.

La prima tranche, già 80% con la manifestazione di volontà o scheda del fabbisogno, poi il 10% con l’avanzamento della pratica e, l’altro 10% ad avvenuta ricostruzione

Chi ha avuto indennizzo potrà richiedere sulla base delle nuove regole l’integrazione del ristoro. Con le economie derivanti dalla “Ordinanza Salva Aziende”, ove sia possibile, è stato previsto ristoro costi fissi obbligatori sostenuti dalle aziende in questi anni di terremoto. Solo per le aziende che sono stati costretti a sostenerle loro malgrado.

Il Primo blocco degli indennizzi riguarda, dunque, il miglioramento della “accessibilità delle concessioni dei fondi ed miglioramento delle precedente quadro normativo”. Il Secondo blocco riguarda le delocalizzazioni, in particolare, quelle temporanee che dovevano essere normate da tempo.

Bocciato il “Cas della casta”

Bocciato il “Cas della casta”, viene stabilito di fissare il pagamento “una tantum” di 350€ a metro quadro per immobile delocalizzato. Deve trattarsi di edificio legittimo agibile in comune ed altro comune con autorizzazione del comune di destinazione e di provenienza.

Gli indennizzi post sisma sono estesi anche ai vari professionisti con misure e costi inferiori alle aziende e secondo parametri documentati. La condizione è che si sia verificata nel trenino successivo l’evento una perdita di fatturato del 30%. Saranno i bilanci a parlare. Molte categorie, infatti, hanno visto lievitare il proprio portafogli in questi anni. Il sisma è stata una manna dal cielo. Altro che!

Il terzo macro-schema riguarda le scorte ed è funzionale alla ricostruzione stessa. Tutto nel merito sarà riconosciuto e dovrà essere confermato con apposita perizia. Il contributo sarà dell’80% del valore stimato.

Compatibilmente al rispetto dei regolamenti comunitari, è stato chiesto ed ottenuto, benché sia trascorso il limite massimo dei 4 anni, il via libera alla concedibilità degli aiuti nei limiti del de minimis di 200 mila euro.

In ogni caso il suddetto limite ha valenza triennale e gli ostacoli ed i “limiti ”che l’azienda potrebbe avere quando ha già attinto da altri fondi ed ottenuto altri aiuti potrebbe essere già facilmente superato. Ma come sempre chi troppo vuole nulla stringe e spesso abboffarsi non fa bene. Intelligenti pauca.

“Per le scorte ed i beni strumentali – spiega l’On. Giovanni Legnini- ci pareva dannoso fermarsi al “de mininis”. Crediamo giusto che il ristoro vada dato per intero. Abbiamo avuto un accordo informale con la Comunità Europea. Attendiamo la conferma e la notifica”.

Sportello graduale e non a graduatoria. Start dal 20 settembre. Ipotesi accordo con il Microcredito

Il 20 settembre è prevista l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di indennizzo. E’ in via di definizione, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, un’intesa con l’ente pubblico (specialissimo) del Microcredito. Un accordo con la struttura commissariale per preveder ulteriori agevolazioni bancarie in favore anche del Cratere 2017 così come avviene altrove.

Alla data di apertura dello sportello per presentare le domande di indennizzo per le aziende, il prossimo 30 settembre, sarà pronta anche la modulistica necessaria. La dilatazione dei termini serve proprio per questo. Lo sportello resterà aperto due mesi fino a novembre.

“Ci serve questo tempo per consentire, in 10 giorni, di preparare la modulistica. Poi apre lo Sportiello, dal 20 settembre al 20 novembre. Funzionerà a sportello e non a graduatoria. La struttura, quindi, può già cominciare ad istruire le richieste – ha evidenziato il commissario per la ricostruzione -. Prima prepariamo la modulistica e poi faremo incontro. Decideremo come: insieme o comune per comune”.

Delocalizzazione temporanea. “No” al sostegno ad andata e ritorno, ma una tantum e solo su immobili legittimi

“Per la delocalizzazione diamo un indennizzo “una tantum” e coprirà i canoni e il lavoro. Abbiamo commisurato le previsioni per renderli bastanti al tempo della ricostruzione. Per legge, se apri un cantiere devi chiuderlo entro 24 mesi. Così abbiamo commisurato come parametro dell’una tantum alla cifra stabilita. Non pagheremo due volte. Secondo la nostra precisone vi è compatibilità tra forma di assistenza e le necessità dell’azienda delocalizzata temporaneamente a causa del sisma”. E su legittimità è abusi aggiunge: “Nell’ordinanza abbiamo abolito tutti i termini. Troverete solo la parola immobili legittimi… no condono o altro, non è inserito più altro termine, ma solo legittimi”. Un passo in avanti rispetto a quando, pochi mesi fa, si è pagato di tutto e tutte le aziende dell’isola di Ischia, eccetto quelle della zona rossa. Anche quelle che operano in immobili abusivi e senza aver definito per intero le pratiche di condono. Fin qui sono stati finanziati, ad esempio, interi hotel abusivi, con RESA e costruiti su ciglio cave.

I propositi per l’autunno e non solo e la ricostruzione “così difficile”

8 e 9 settembre ad Ischia; 15 settembre conferenza speciale dei servizi; 15 ottobre Legnini ha inoltre dichiarato che intende varare le tre ordinanze per sbloccare le opere pubbliche. A fine ottobre inizio novembre un’ordinanza per sbloccare la ricostruzione chiese.

Se la Regione mantiene impegni, afferma Legnini, e le intese a consegnare il piano per avviare le procedure e gli inter ad esso legati. Insomma solita road map.

In questo modo ha detto “Avremo un quadro degli strumenti ricostruttivi. Avremo impiantato i binari per far partire questa ricostruzione così difficile”.

Il costo del terremoto sale a 400 milioni di euro. Prevista la proroga della scadenza per le richieste al 30 settembre. L’invito è a manifestare la propria volontà

Riguardo alla manifestazione di volontà, come già preannunciato dal Commissario nei giorni scorsi, i termini sono prorogati al 30 settembre e proprio a tal proposito Legnini ha annunciato: “Finora sono pervenute circa 850 manifestazioni di volontà per una richiesta complessiva di contributo di 400 milioni di euro. Questa iniziativa prenotativa rappresenta per noi un successo, perché ci consente di avere una mappatura molto precisa degli immobili da ricostruire e del costo presunto. Ma torno a dire che se non arrivano i progetti la ricostruzione non può decollare. Intanto, i pochissimi progetti che sono pervenuti saranno esaminati nella conferenza dei servizi che si terrà a metà a settembre”.

Un chiaro appello di Legnini alla manifestazione e ad aiutarlo a calcolare il costo del sisma di Ischia (mentre Invitalia si crogiola nel suo dolce far nulla eccetto la comunicazione): “Chiediamo ai sindaci ed al commissario prefettizio di provare ad incrociare ulteriore attività di informazione con schede Aedes per informare e verificare se ci sono problemi difficoltà numero che intese ricostruire identificazione dell’immobile”. Così ha sollecitato gli enti locali l’avvocato a guardia del nostro sisma almeno fino al 31 dicembre.

Appello alla stampa: fiducia nella conferenza speciale e nel piano della ricostruzione

Un appello alla stampa sull’avere fiducia nella Conferenza speciale: “la riconvocheremo entro il prossimo 15 di settembre portando a maturazione le pratiche che possono aiutando la Soprintendenza e la Regione”. Parola di Giovanni legnini che poi indugia sul Piano per la Ricostruzione affidato alla famelica e pericolosa Regione Campania. Il piano non blocca e riguarda piccole aree. La Regione a fine settembre adotterà il piano e prima, non lo vuole diffondere. Nel frattempo, c’è ascolto di sindaci e enti. Quando sarà adottato, coinvolgeremo tutti e, in vista dell’approvazione del Piano, proporrò – dice ancora Legnini – lo strumento delle udienze pubbliche al posto delle osservazioni. Sollecito ad avviare al più presto la ricostruzione e predisporre i progetti compito che spetta ai liberi professionisti. Liberi professionisti incaricati di esercitare un “servizio di pubblica necessità”.