Sisma. Ecco la riperimetrazione della zona rossa a Casamicciola

Ida Trofa|Mentre continuano i lavori di messa in Sicurezza di Via D’Aloisio e si attende l’auspicata svolta per la rimozione delle macerie da via Serrato ed altre zone la zona colpite dal sisma nel 2017, a Casamicciola Terme la Zona Rossa si restringe ulteriormente. A darne notizia a oltre tre anni da quei tragici eventi il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. Castagna al termine dell’ultimo sopralluogo tenutosi mercoledì 16 giugno ha firmato l’ordinanza n. 174. Il perimetro rosso arretra. L’ordinanza del primo cittadino ha infatti ad oggetto la “Nuova perimetrazione zona rossa”. Si tratta di due micro zone ancora interdette per il permanere del rischio crolli e per un danno maggiormente diffuso nel gruppo insediativo che costituisce l’area interessata. Nel testo si legge tra l’altro che il primo cittadino ordina che “a modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n° 2 del 05/01/2019, la nuova perimetrazione della ZONA ROSSA, è quella riportata sulla allegata planimetria che forma parte integrante della presente e comprende gli edifici in cui è interdetto l’accesso da parte di chiunque. I proprietari degli immobili (la cui agibilità è certificata dalla scheda AEDES) sono autorizzati a percorrere gli assi viari messi in sicurezza per raggiungere le proprie abitazioni”.

Nell’ordinanza si legge altre che re sta inteso quanto segue: ”Che i proprietari delle abitazioni agibili che non ricadono più nella ZONA ROSSA come delimitata sul grafico allegato alla presente, se non sussistono motivi che impediscono l’accesso alle stesse in sicurezza, devono rientrare nelle stesse e non percepiranno più il contributo C.A.S.. che dall’emissione della presente ordinanza le abitazioni inagibili, in modo parziale o totale, ricadenti all’esterno della Zona Rossa, così come riperimetrata nel grafico allegato, di fatto sono sempre soggette allo sgombero ordinato con l’Ordinanza Sindacale n°58 del 22/08/2017; che i proprietari delle abitazioni inagibili, di cui sopra, in attesa della emissione della ordinanza di sgombero nominativa, continueranno a percepire il contributo CAS o sistemazione alberghiera e/o assimilabili, previa presentazione di una autocertificazione relativa all’esito della scheda AEDES”. Nei prossimi giorni ulteriori informazioni saranno rese note alla cittadinanza dai competenti uffici comunali. Il provvedimento, non è sfuggito ai più, giunge ad anni luce, certamente in ritardo, rispetto alla tempistica dettata dall’emergenza terremoto che ne avrebbe voluto l’eliminazione in 180 giorni. Era il 2017. Un provvedimento che senza ombra di dubbio arriva nel settembre 2020 a poche ore dal voto del prossimo 20 e 21 settembre. Intelligenti Pauca. L’auspico è di non dover aspettare la prossima elezione per dare forza e spinta alla ricostruzione se non rifondazione del paese.