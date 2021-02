Sisma. Ecco il rimorso TARI da 166.399,00 euro anche per Lacco Ameno

- Advertisement -

Come previsto dalla normativa vigente sul terremoto di Ischia il commissario per la ricostruzione Carlo Schilardi con Decreto n. 897 Prot. 7356/CS/Ischia del 11/02/2021 ha proceduto al Rimborso TARI per l’esercizio 2020 dovuto al Comune di Lacco Ameno ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018. Euro 166.399,00.

Infatti come recita la norma: “Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 19, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI- tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI- corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668”.