Sisma. Ecco il CAS per Forio. 11 istanze per 22.800,00

Leggendo le cifre ed i numeri sembrerebbe davvero che Forio stia uscendo egregiamente dal sisma. E’ vero sin dal’inizio è stato il comune che più di tutti ha saputo capitalizzare nelal tragedia le opportunità. Ora resta con soli 11 richiedenti il contributo autonoma sistemazione. Un CAS liquidato ora per 22.800,00 euro dal commissario per la ricostruzione quel rimborso Contributi per autonoma sistemazione dovuto al Comune di Forio per i mesi da gennaio a marzo 2020 con Euro 22.800,00 per richieste validate e liquidate pari a n.11.