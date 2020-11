Sisma e Danni lievi. Arriva la Proroga dei termini di presentazione delle istanze di contributo

Per il terremoto giungono parziali buone notizie nel mare magnum di incertezze ed attese. Arriva, infatti, la Proroga dei termini di presentazione delle istanze di contributo per danni lievi di cui alle Ordinanze Commissariali n.2/2018 e n.4/2019.Ecco quanto scrive la struttura del commissariato per la ricostruzione:“ Si fa riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di Casamicciola Terme prot. n. 11487 del 11/11/2020, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 6580/CS/Ischia in pari data, di richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di contributo per la riparazione dei danni lievi, attualmente fissata al 31/12/2020. Preso atto della modifica normativa intervenuta, con legge n. 120/2020, all’art. 25 comma 3 del DL n. 109/2018 che consente di ammettere a contributo anche le parti di immobile relative ad aumenti di volume già condonati, delle altre motivazioni addotte dal Sindaco del Comune di Casamicciola Terme nella sopra richiamata nota e dei rallentamenti operativi causati dal persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rassicurano i Sindaci in indirizzo che si procederà alla concessione di proroga a tutto il 30/06/2021“.