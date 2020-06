Sisma e aiuti alle imprese, il comunicato di Protagonisti per l’Isola d’Ischia

L’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” – scrivono Vitale Pitone e Agostino Iacono -, dopo l’esito positivo dell’incontro con la struttura commissariale in data 28 maggio 2020 sulla possibilità di prevedere forme di sostegno a favore delle attività produttive e Professionali delocalizzate (tema di cui si occupa l’Associazione, come le altre, da subito il sisma) a seguito del sisma del 21 agosto 2017, e dopo aver ricevuto l’incarico di sondare e attivare le ricerche sulle attività produttive e Professionali interessate, comunica che ha inviato un elenco delle attività produttive e Professionali che possono essere interessate da forme di sostegno in oggetto, rilevando che può essere integrato e completato a seguito di contatti. Premesso ciò l’Associazione – concudono – continua nella sua azione incessante sulle varie problematiche che interessano il terremoto con l’obiettivo di essere al fianco dei cittadini terremotati.