Sisma: commemorazione, i pilastri di Legnini e i rinvii della Regione

Ida Trofa | Ricominciamo. Non è la canzone di Adriano Pappalardo, ma la triste verità del terremoto di Ischia. Siamo a cinque anni fa, a quello che avremmo dovuto fare e che non è stato fatto per colpa di…

Forse siamo messi peggio. Nella costante attesa che qualcuno ci dica “per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare”, riprendiamo e consegniamo le “vecchie” schede del fabbisogno, la manifestazione di interesse che, con soli 800 atti protocollari alla scadenza del 20 agosto 2022 (gli stessi che dovevano a essere consegnati entro novembre 2017) rende un quadro economico del danno con una stima preventiva di 350 milioni di euro.

800 manifestazioni quando solo Casamicciola conta oltre 1200 casi di immobili da riattare nel post terremoto. Il termine non perentorio di questo 20 agosto è stato prorogato al 30 settembre 2022.

– foto Franco Trani –

Stiamo ancora aspettando un ipotetico Piano della Ricostruzione (dati e numeri non ci sono, né tantomeno vengono forniti alla stampa mentre si parla di varare come proposto dai comuni già cinque anni fa un PUC intercomunale tra i tre comuni) che ci dica quale destino le istituzioni pensano di riservare a certi cittadini e quale ad altri cittadini.

Lo stesso piano che dovevano fare quattro anni fa. Nel mentre ci narrano e vi narrano dei ritardi e delle attese deluse, ancora fuori tempo massimo e, come nei migliori cammini del gambero, i comuni di Forio e Lacco Ameno chiedono ed otterranno a breve, finanziamenti per le scuole temporanee. Le stesse che rifiutarono nel corso dello Stato di Emergenza Sisma con Giuseppe Grimaldi e che, oggi con Giovanni Legnini (cinque anni dopo) tornano a chiedere a gran voce affinché, spiegano all’unisono Francesco Del Deo e Giacomo Pascale, restino bene comune ad uso collettivo. Siamo al ridicolo quando, leggendo vecchi canovacci e obbiettivi falliti, si annunciano enormi novità, enormi passi avanti e svolte, a 24 ore dal tragico quinto anniversario. Così i pilastri del nuovo corso sono tre, a ottobre, inizio novembre, diventeranno quattro, mentre il mandato di Giovanni Legnini, consegnatogli dal fallito governo di Mario Draghi, terminerà, salvo proroghe il 31 dicembre 2022.

E così, tra leccatine ed endorsement a profusione dal solito De Deo che, consegnata alla storia l’ultima caduta di stile “Ogni anno mi vergogno che l’Italia tutta veda le macerie di Casamicciola e pensi che tutta l’isola d’Ischia sia messa così”, annuncia la crociata Ancim pro Legnini. “Con l’associazione comuni isole minori avanzeremo richiesta di proroga in favore di Legnini al prossimo governo eletto”. Segue a ruota Giacomo Pascale che aspetta e annuncia: “…mo arrivano e sord”.

Lo avevano fatto con Grimaldi, lo avevano fatto con Carlo Schilardi, lo rifaranno con Legnini. Ad ogni commissario il solito annuncino. Ad ogni ricorrenza le solite dichiarazioni. Detto questo, la piccola storia triste del piccolo cratere è sempre la stessa.

Ricominciamo, mentre sullo sfondo scema il ritornello dell’intramontabile hit di Mina “parole parole parole”.

Torniamo a parlare di ordinanze super per la ricostruzione pubblica (5 scuole scuole a comune del Cratere finanziate). Torniamo ad attendere la mega ordinanza a per la ricostruzione dei luoghi di culto.

Sono questi i 4 pilastri annunciati nel fasto del Palazzo Reale di Ischia dove, facce tirate e volti contriti, l’imbarazzo, di molti era evidente. Più volte si è sentita la necessità di prendere le distanze dalle azioni e dagli interventi di uno (il commissariato alla ricostruzione) da quelle di un altro (la truppa del piano regionale per la presunta ricostruzione).

Eppure, il “papa” foriano, Francesco Del Deo, dice che oggi finalmente può guardare negli occhi la gente di Casamicciola senza vergognarsi. Ebbene, forse sarebbe meglio se tenesse la testa china.

Si attende la fatidica svolta da quel maledetto il 21 agosto 2017, affinché quelle macerie, relegate a pochi metri di zona rossa, non pesassero sule coscienze e non aggiungessero dramma alla catastrofe. Una svolta che non arriva mai, neanche ieri, neanche l’altro ieri.

Ci rediamo conto che qualcuno sia giunto da poco al capezzale del terremoto, ci rendiamo conto di tutto, ma la pazienza di chi ha perso tutto, si è esaurita e l’avete fatta esaurire voi. Voi decisori istituzionali e rappresentanti con la medaglietta “Sisma Ischia”.

Summit Anniversary

Insieme a sindaci, a commissari prefettizi, Regione e sodali vari, nella consueta parata, il giorno del ricordo e della commemorazione, il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a Ischia, Giovanni Legnini, ha tenuto un incontro con i tre comuni danneggiati e la Regione Campania e l’assessore Bruno Discepolo.

Quest’ultima avrebbe dovuto presentare la proposta di Piano di ricostruzione. Ma, oltre le solite parole, i proclami e le promesse ha presentato l’ultimo rinvio: non più la presentazione del piano di agosto, ma se tutto va bene, avremo questo grande piano di ricostruzione ad ottobre.

Aspetteranno le elezioni. È di attesa in attesa, di promessa in promessa, di elezioni in elezione e commissari nominati da questo o dall’altro partito, il tempo passa e allora, come dicevamo: ricominciamo.

Tutto o quasi, si è svolto negli uffici commissariali di Ischia Porto.

Legnini e per onestà intellettuale anche Bruno Discepolo che ha dichiarato di non poter esporre i dettagli del Piano per motivi di opportunità (di fatto il piano non c’è)

hanno promesso che “proveranno a definire come organizzare la partecipazione dei cittadini, degli enti locali, della Soprintendenza e degli altri enti nell’ambito della procedura disegnata con l’ordinanza 17/2022”.

Contestualmente, il Commissario Legnini ha illustrato ai sindaci e alla Regione una sintetica relazione sullo stato dell’arte e al termine della riunione, incontrato i giornalisti per fare un primo bilancio sui sei mesi del suo mandato.

“L’occasione – ha spiegato il Commissario – è stata utile per fare un punto sulle iniziative che stiamo portando avanti per sbloccare una ricostruzione per troppo tempo incagliata e resa difficile da procedure paralizzanti che abbiamo reso più semplici e improntate a trasparenza e certezze”.

1.600 circa furono gli edifici danneggiati. Ma la ricostruzione non è decollata a causa di troppe incertezze e ostacoli legati alla necessità di definire circa 1.000 condoni, di garantire i vincoli ambientali e idrogeologici, così come la sicurezza sismica del territorio e degli edifici.

Da pochi mesi abbiamo iniziato a dipanare una situazione molto aggrovigliata innanzitutto semplificando fortemente le procedure, accentrando le decisioni in un unico organismo, attribuendo precise responsabilità agli attori, sia privati che pubblici, e definendo tempi certi di conclusione dei procedimenti.

“La Regione Campania, che per legge a ciò è competente – spiega Legnini – ha illustrato la proposta di Piano di ricostruzione e insieme definiremo il cronoprogramma della sua approvazione. Gran parte dei cittadini, che hanno dimostrato con oltre 800 prenotazioni di domande di contributo fino a ieri pervenute, può già presentare i progetti della ricostruzione, sulla base delle regole che abbiamo ridefinito. La sfida più impegnativa è adesso proprio quella di predisporre rapidamente i progetti, compito che spetta ai liberi professionisti incaricati a esercitare un “servizio di pubblica necessità”. Conclude il commissario.

“Il processo di ricostruzione ora può finalmente essere concretamente avviato, a condizione che ciascuno faccia la sua parte, a partire da tutte le istituzioni locali, regionali e statali coinvolte.

Inoltre, il Commissario ha tratteggiato i contenuti del testo, ormai definitivo, della nuova Ordinanza con la quale “riconosciamo alle imprese e altri operatori economici danneggiati dal sisma tutti gli indennizzi e i risarcimenti sin qui non ottenuti, comprese le scorte e i beni strumentali”. L’Ordinanza, che rappresenta un provvedimento organico e articolato su tutte le questioni relative alle imprese che hanno subìto danni dal terremoto, sarà varata giovedì 25 agosto ed ha avuto i pareri postivi dei vari organismi competenti al livello ministeriale e l’accordo di massima dei rapprenditi italiani in Europa sulle eccedenze afferenti il de minimis.

La Conferenza in pillole

I tre pilastri di Legnini su cui si dipanerà il proseguo del suo mandato di qui a dicembre 2022 sono le 4 super ordinanze e che tra un po’ diventeranno 5 per finanziare in toto le 15 opere pubbliche con priorità alle scuola (5 per ogni comune del Cratere) e poi chiese e luoghi di culto. A seguire il famigerato “Piano di ricostruzione” che, dice Legnini, dovrà essere “Definito e pronto entro settembre, finita anche la fase di consultazione”. Poi gli indennizzi alle imprese per i quali il Dipartimento alle politiche comunitarie pochi giorni fa espresso parere favorevole. Il quarto pilastro è lo sblocco delle opere pubbliche.

Un intervento ridotto, che i vertici del terremoto ritengono comunque importante per ogni comune che viene compulsato e finanziato con prevalenza ed attenzione alla questione scolastica, anche con strutture temporanee (i moduli rifiutati nel 2017) in particolare Forio e Lacco Ameno. Casamicciola non è interessato avendo già risolto da tempo con i fitti privati e gli scuola bus.

“Transitoriamente saranno realizzate strutture temporanee delle quali si faranno ad uso a pubblico – afferma l’onorevole Legnini – tre ordinanze saranno varate entro il 30 settembre per le opere pubbliche, a questa si aggiungerà una degli edifici di culto a tra ottobre e novembre”

Dopo aver parlato delle tre ordinanze speciali, l’avvocato del centro Italia ha accennato alle attese sulla consegna degli atti da parte della Regione Campania che ha rimandato ancora, assicurando la consegna, questa volta entro il 30 settembre: “mi auguro il piano sia consegnato entro settembre” ho chiuso Legnino passando la parola proprio a Discepolo.

Il Piano di Ricostruzione come il quarto segreto di Fatima. Affidato al conflitto di interesse dei funzionari regionali?

Bruno Discepolo non ha cambiato di troppo lo stile e le dichiarazioni: “Avevamo preso impegno di consegnare entro l’anniversario (Fulvio Bonavitacola aveva detto entro fine luglio, ma forse era distratto dall’autista ndr). Il piano sarà adottato dalla Regione, poi la fase di ascolto. Destineremo questa fase, nel mese di settembre ad un raccordo con amministratori, Soprintendenza e Ministero della Cultura – afferma Discepolo – e sarà un Piano di riqualificazione ambientale-urbanistica con valenza paesaggistica che varia l’esistente e, quindi, comporta l’intesa con il Ministero della Cultura. Raccoglieremo le osservazioni, in modo che sia sempre più condiviso per arrivare, al massimo a fine ottobre, e portare il piano. Si tratta di un lavoro complesso, di indagine sul territorio ed ulteriori approfondimenti che abbiamo concluso il 21 agosto per giungere a terminare questa fase di chiusura del Piano. Ci auguriamo di aver segnato una pagina nuova ed operativa e di affiancarci alle attività del commissario, di rilancio e riqualificazione, in una visione più generale che va nel piano speditivo che sta approvando il piano paesistico regionale”

Ai conferenti abbiamo chiesto numeri e anticipazioni del Piano. Legnini ci ha detto di parlare con Discepolo e Discepolo ha alzato le mani parlando come del quarto segreto di Fatima “per motivi di opportunità non possiamo dare anticipazioni”.

A Discepolo ancora abbiamo chiesto gli ultimi studi ed indagini sul territorio avessero dato esiti da quelli resi dalla “microzonazione sismica di terzo livello” così tali al punto da decretare la diaspora per alcuni terremotati di Casamicciola.

“La microzonazione aveva comunque dato dei margini su cui abbiamo agito ed approfondito” e alla nostra richiesta su quali garanzie di trasparenza e correttezza avranno i cittadini tutti, rispetto al mandato dato ad alcuni funzionari regionali con interessi economici, imprenditoriali diretti ed indiretti nel Cratere, Discepolo ha risposto che la garanzia c’è la darà “la firma di INGV sotto le relazioni”.

Già, la stessa INGV che aveva sbagliato le localizzazioni ed i dati del terremoto del 21 agosto 2017. Noi, purtroppo, parliamo degli stessi funzionari regionali che nello Stato di Emergenza aveva disegnato la zona rossa escludendo le loro proprietà e le loro imprese di famiglia e lasciandole libere di poter produrre reddito e di non essere ingabbiate per mesi e anni in una condizione di STOP forzato.