Sisma. Attività produttive, no tax e ZES. “Protagonisti per l’isola d’Ischia” scrive a Legnini

L’appello di “Protagonisti per l’isola d’Ischia “all’ On. Avv. Giovanni Legnini Commissario Straordinario di governo per gli interventi nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

“In data 11 luglio 2022 è stata riaperta l’attività produttiva danneggiata dal sisma del 21 agosto 2017 e precisamente l’attività produttiva “PIZZERIA CATARI’”, come si può evincere dagli organi di stampa locali dell’isola d’Ischia e anche dai profili Facebook (vedi anche quello riconducibile allo scrivente Avv. Agostino Iacono). Tale notizia è bellissima per la comunità terremotata, ma fa da contraltare le problematiche che si pongono a seguito di ogni attività produttiva riaperta (vedi anche Bar Monti di Piazza Maio e Alberghi rinomati) con sacrifici personali senza essere passati tramite i fondi, contributi, aiuti e procedure adottate con norme dello Stato. In questa riapertura a proprie spese c’è da un lato il coraggio della comunità di Casamicciola Terme di ripartire e dall’altro c’è l’esistenza di vuoti normativi che vanno necessariamente colmati anche al fine di una giusta equiparazione del terremoto dell’isola d’Ischia con il terremoto del Centro Italia.

Fatta la doverosa premessa l’avvocato Agostino Iacono e l’ingegner Vitale Pitone pongono i seguenti punti:

PUNTO N. 1: Zona franca NO TAX AREA. Interrogazione e discussione su alcuni punti riguardanti le attività produttive e professionali che hanno subito danni a seguito del sisma del 21 agosto 2017. Richiesta adozione norme e ordinanze.

Il CAPO III del decreto – legge 109/2018 convertito in legge 130/2018 ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola d’Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, ma non sono state previste norme riguardante l’istituzione di un’area NO TAX e zona franca e/o ordinanze di adozione di contributi per le attività produttive e professionali delocalizzate.

L’Art. 36 del suindicato decreto legge stabilisce: “Interventi volti alla ripresa economica” prevedendo al comma 1. “Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche‘ delle imprese che svolgono attivita’ agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.”

All’entrata in vigore non era prevista l’applicazione di tale contributo per le attività produttive completamente chiuse; pertanto, dopo le insistenze dei Comuni e delle Associazioni , tra cui la presente, l’articolo 9-vicies del Decreto – legge c.d. “Sisma” del 24 ottobre 2019 n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, che ha apportato la modifica all’articolo 36 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109) e precisamente al comma 1 dell’articolo 36 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale all’attività d’impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all’esercizio della medesima attività”.

È necessario per quanto concerne le attività produttive e professionali prevedere l’istituzione di un’area NO TAX e zona franca al fine di prevedere esenzioni e/o agevolazioni fiscali, contributi di delocalizzazione immediata e temporanea delle attività produttive e professionali come avviene nelle altre zone terremotate dell’Italia(vedi Centro Italia), al fine di una piena applicazione dell’art. 3 Cost. anche per i terremotati dell’isola d’Ischia, è doveroso un intervento normativo che definisca la perimetrazione della ZFU (zona franca urbana), che comprenda il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Casamicciola Terme colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017. Tale intervento deve prevedere, come avviene nelle altre zone terremotate, non solo la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che svolgevano o la avviano entro nella ZFU Sisma o che delocalizzano temporaneamente in attesa di rientrare nella originaria sede danneggiata dopo la pratica di ricostruzione, visto e considerato che la comunità si può di nuovo ricomporre soprattutto in caso di avvio del tessuto economico e produttivo del territorio colpito dal sisma con benefici positivi sul turismo dell’Isola d’Ischia. Attualmente le poche attività produttive che hanno riaperto lo hanno dovuto fare senza essere inserite in una zona franca che non può essere istituita dai Comuni (da parte del Comune di Casamicciola Terme c’è stato l’intervento sulle materie di propria competenza), ma deve essere adottato con un intervento normativo.

Il Governo e il Parlamento deve prendere atto di questa richiesta che non può essere non evasa soltanto perché sono trascorsi ben cinque anni visto e considerato che sostanzialmente la ricostruzione sta partendo in questo periodo.

PUNTO2: contributi per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività produttive e professionali come avviene nelle altre zone terremotate dell’Italia (vedi Centro Italia)

Nel caso delle situazioni di delocalizzazione temporanea in attesa di rientrare nella sua originaria sede danneggiata dopo la pratica di ricostruzione, è stata adottata la bozza di un’ordinanza dal precedente Commissario per la Ricostruzione dopo vari incontri tra il Comune di Casamicciola Terme, l’Associazione di cittadini “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” ed l’Invitalia ma tale bozza di ordinanza non ha avuto esito definitivo.

Sul punto vogliamo sapere l’eventuale stato di avanzamento e le motivazioni che hanno spinto poi a non adottare definitivamente la bozza già predisposta e inviata ai comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e per conoscenza anche alle associazioni e comitati presenti sul territorio.

PUNTO 3): Richiesta di procedure per la possibilità di accedere al contributo di cui alle ordinanze nn. 2, 4, 7 e 17 del Commissario per la Ricostruzione da parte di coloro che hanno ripristinato le unità immobiliari ivi comprese le attività produttive.

La circostanza che ci sono pratiche di ripristino delle unità immobiliari ed in particolare le attività produttive, come citate sopra, evidenzia la volontà della comunità di Casamicciola Terme di ripartire anche a proprie spese, smentendo le voci che vogliono la comunità inerte, per cui si chiede una nota esplicativa e un’ordinanza per questi casi specifici.

Certi di un Vs. cortese e celere riscontro alla presente, RingranziadoVi del lavoro intrapreso e sostenuto finora, porgiamo Cordiali saluti.