Sisma & Appalti. Operazione RUP per la Collina del Paradisiello

Sisma&Appalti. Cambia il RUP per il consolidamento della collina del Manzoni. Cambiano le norme e le regole. Ma l’obiettivo resta uno mettere in sicurezza la collina del Paradisiello e farlo con la ditta giusta. Va dunque in scena l’operazione RUP a Casamicciola Terme. Un atto dovuto ed obbligato al balletto di nomine in atto negli ambienti UTC tra proroghe, nomine ed incarichi a scadenza. Cambia la norma e cambia il Responsabile Unico del Procedimento. Castagna subentra a Baldino, ma l’obbiettivo resta individuare una impresa disposta ad accettare l’appalto. Fin qui deserti agli inviti.

Si tratta di un intervento finanziato con il Piano degli Interventi urgenti dell’Arch.Giuseppe Grimaldi in pieno stato di Emergenza e non finalizzato nonostante le deroghe del prefetto Carlo Schilardi per la Ricostruzione. Il Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti costerà euro 247.006,00 su progettazione affidata, quasi 4 anni fa, all’Architetto Andrea Mattera.

Il lungo iter che attende di essere perfezionato e concluso, tra burocrazia e solleciti.

Con Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica n. 190 del 21 maggio 2018 in pieno stato di emergenza terremoto è stato affidato all’Arch. Andrea Mattera di Forio, l’attività (incarico congiunto) di progettazione esecutiva dell’intervento “Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti”, unitamente al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed è stato affidato altresì, l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.Veniva individuato RUP dell’intervento l’ing. Michele Maria Baldino. Il progetto esecutivo redatto dall’arch. Mattera ed approvato avrà un importo di euro 247.006,00 per cui è stata disposta l’erogazione della prima rata del finanziamento pari al 10% dell’intervento finanziato.

Eppure, la lettera di invito per la realizzazione dell’intervento è andato deserto e pre questo con nota (prot 139 CS/ISCHIA) del 26 gennaio 2022 il Commissario Straordinario Schilardi sollecitava il completamento degli interventi urgenti programmati dal delegato Grimaldi e di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017.

Procedura non in linea. Cambiano le norme intanto

A distanza di tempo, tale procedura – non ultimata come si legge agli atti – appare non più in linea con le novità normative ed in particolare con il Decreto Semplificazioni e Decreto Semplificazione Bis. Parliamo di disposizioni normative recanti misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale si è ritenuto pertanto di avviare una nuova procedura per l’esecuzione dei lavori.

Anche in tal senso occorre individuare il nuovo RUP in quanto con Decreto Sindacale n.9 del 03 gennaio 2022 l’arch. Mariacaterina Castagna è stato individuato quale Responsabile Area di Progetto Sisma Scuole, chiese e Pianificazione e l’intervento del “Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti”, rientra nelle attività di tale area di progetto.

Dunque, l’ing Baldino nella doppia veste dell’incaricato ed in arcante ha regolarizzato le nomine, individuando nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti” nella persona dell’arch. Mariacaterina Castagna. Basterà! Non resta che attendere e sperare che la minirivoluzione interna possa garantire la svolta auspicata verso l’improcrastinabile opera di messa in sicurezza della area che è fulcro ed anima del paese. Una zona particolarmente sensibile che merita le opportune attenzioni. Una messa in sicurezza che non può attendersi oltre.