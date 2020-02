Sisma: 900 giorni di vergogna e poi l’appalto per la “zona rossa” di Casamicciola Terme

Ida Trofa | Dopo 900 giorni di vergogna per la Zona Rossa di Casamicciola Terme, le denunce de “Il Dispari” e le diffide a ottemperare al piano degli interventi urgenti, arriva l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di Via D’Aloiso e Via Serrato. Il 21 febbraio 2020 sarà un anno che lo Stato d’Emergenza è stato dichiarato inopinatamente cessato. Ora c’è l’affidamento. Attendiamo altre settimane di passione per la cantierizzazione delle opere.

Ieri, il capo dell’Ufficio Tecnico, Mimmo Baldino, ha ufficializzato gli esiti di una gara d’appalto lunga e travagliata con la determina n. 60 del 6 febbraio 2020. Un atto che passerà alla storia della scellerata gestione di questo assurdo sisma.

Va cosi. L’affidamento dei lavori di “Rimozione macerie alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio (cod. intervento Piano G. Grimaldi 01/U/01)”, un affidamento effettuato con procedura negoziata con il criterio del minor prezzo e l’approvazione verbali di gara ed aggiudicazione.

Un intervento urgente che si sarebbe dovuto attuare nei 150 giorni conseguenti al sisma per il quale, il cessato Commissario delegato Grimaldi, individuò il Comune di Casamicciola Terme quale Soggetto Attuatore. Nella stessa direttrice le indicazioni del successore Carlo Schilardi. RUP dell’intervento l’Ing. Michele Maria Baldino. Progettisti gli Ingg. Mattera Giuseppe e Mattera Vincenzo che hanno redatto un progetto esecutivo con un quadro economico pari ad un totale intervento di euro 731.361,85.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è l’Arch. Stefania Paparatti dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune.

Importo a base pari a euro 537.592,08 euro. 20 le ditte invitate e diversi errori

La procedura è stata attuata tramite la piattaforma ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l., centrale di committenza in house, cui il Comune di Casamicciola Terme ha aderito. L’importo a base di gara è di euro 537.592,08 di cui euro 8.749,41 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso.

Baldino per il tramite della piattaforma telematica Asmecomm – Albo Fornitori ha invitato con lettera di invito prot. n. 15387 venti Operatori Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a partecipare alla procedura negoziata con il criterio del minor prezzo a presentare un’offerta per i servizi in oggetto stabilendo come termine ultimo per la presentazione della stessa il giorno 10 gennaio 2020 alle ore 12:00.

Per un errore tecnico della piattaforma è stato necessario prorogare i termini al 13 gennaio alle ore 20:00;

Dato e preso atto che alla scadenza fissata dal bando di gara sono pervenute n. 9 (nove) offerta da parte di:

Cacedi S.R.L.; Consortium Management Consrtuction Societa’ Cooperativa; Costruzioni Vitale Srl; Edera Costruzioni Srl; Filosa Costruire Srl; Guadagno Emilio; Lumode Srl; Mario Raucci; Vin Ca Costruzioni Srl;

Nella prima seduta di gara in data 14 gennaio 2020, si è proceduto alla verifica della “Documentazione Amministrativa” trasmessa telematicamente per valutarne l’ammissibilità; Nel corso della medesima seduta il RUP ha constatato che gli operatori Consortium Management Consrtuction Societa’ Cooperativa e Vin Ca Costruzioni Srl non hanno trasmesso alcuni degli allegati richiesti dal bando; si è concesso il termine successivo delle ore 12:00 del giorno 17 gennaio 2020 per il soccorso istruttorio resosi necessario per l’integrazione della documentazione mancante;nella seconda seduta del 17 gennaio 2020 si è proceduto ad acquisire la documentazione amministrativa mancante richiesta tramite soccorso istruttorio.

La graduatoria provvisoria. Nella terza seduta del 17 gennaio 2020 si è proceduto all’apertura dell’Offerta Tecnica degli operatori ammessi e si perveniva, previo calcolo della soglia di anomalia alla formulazione della seguente graduatoria provvisoria: 1 Consortium Management Consrtuction Società Coop; 2 Vin Ca Costruzioni Srl; 3 Guadagno Emilio; 4 Costruzioni Vitale Srl; 5 Cacedi s.r.l.; 6 Mario Raucci; 7 Lumode Srl; 8 Filosa Costruire Srl; 9 Edera Costruzioni Srl

In questo caso le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia devono essere verificate dalla stazione appaltante con la richiesta di spiegazioni ai partecipanti alla gara, pertanto con note prot. 599 e 600 del del 17/01/2020, trasmesse a mezzo Pec, venivano invitate rispettivamente l’Impresa Filosa Costruire SRL e l’Impresa Edera Costruzioni SRL, a presentare giustificazioni entro giorni 15 dall’invio delle richieste, e comunque entro le ore 12:00 del giorno 03.02.2020; con note pervenute a mezzo Pec rispettivamente in data 01/02/2020 e in data 03/02/2020 e protocollate in data 03/02/2020 ai nn. 1199 e 1203, le imprese Edera Costruzioni Srl e Filosa Costruire Srl, hanno trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità delle proprie offerte;

La proposta di aggiudicazione alla Edera di Parete. €370.715,77 con un ribasso del 31,555%

Nella quarta seduta del 05 febbraio 2020 visto il verbale del RUP Baldino riguardante la verifica di congruità delle menzionate offerte si è proceduto con la proposta di aggiudicazione delle procedura in favore dell’impresa EDERA COSTRUZIONI SRL di Parete (CE). L’offerta, ritenuta congrua, risultava essere quella presentata dalla ditta Edera Costruzioni SRL che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 31,555% a determinare un importo di aggiudicazione pari ad € 370.715,77 . Ora c’è l’affidamento l’auspico è che per cominciare i lavori non ci si trascini alle calende greche.

Con le economie la demolizione controllata. In ogni caso è già stata palesata la volontà, da parte dell’Ufficio Tecnico locale, di dare seguito dopo la messa in sicurezza, alla cosi detta demolizione controllata delle macerie da rimuovere da via Serrato in particolare. Per tale interventi saranno state le economie dell’appalto.