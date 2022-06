Sisma 2017, encomio solenne per i forestali di Ischia

Un encomio solenne per i forestali di Ischia per il sisma del 2017 è stato conferito lunedì, nel corso di una cerimonia ufficiale dell’arma dei Carabinieri per onorare i militari distintisi nello svolgimento del loro lavoro tenutasi presso la caserma Salvo D’Acquisto.

Il generale di brigata Antonio Jannece, comandante della Legione Campania dei Carabinieri, ha consegnato il riconoscimento nelle mani del maresciallo Antonio Biancardi che comanda la stazione di Casamicciola dei forestali che, quella tragica sera del 21 agosto di cinque anni fa, furono tra i primi ad intervenire nelle zone di Ischia, tra Casamicciola alta ed il Fango, colpite dal terremoto che fece due vittime e migliaia di nostri concittadini sfollati.

Grande emozione per i militi che parteciparono attivamente, insieme alle altre forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco, alle operazioni di soccorso e che hanno visto riconosciuti dall’Arma l’impegno a favore degli ischitani in uno dei momenti più tragici che la nostra comunità si è trovata a dover affrontare in tempi recenti