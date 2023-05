Sironi, l’appello del Telese: “Basta doppi turni, si ad aule prefabbricate nel cortile dell’Alberghiero”

Il Dirigente Scolastico del Telese, Mario Sironi, continua la sua lotta in solitaria per dotare il Telese delle aule mancanti. Una battaglia di civiltà e decoro che dovrebbe essere o combattuta da tutti gli attori in campo o, per meglio dire, già vinta e soddisfatta.

Tuttavia, non è così! E allora, sull’onda anche delle recenti iniziative assunte sia ad Ischia sia a Lacco Ameno, il preside dell’alberghiero ha scritto al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, all’assessore Regionale Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili Dott.ssa Lucia Fortini, al commissario emergenza Ischia On. Giovanni Legnini, al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Dott. Manfredi Gaetano, al Dirigente Direzione Amministrativa Scuole Dott. Giuseppe De Angelis, al Consigliere delegato per l’Edilizia scolastica Dott. Cioffi Salvatore e a sindaci dell’isola d’Ischia.

L’oggetto sempre una freddura breve: “Oggetto: richiesta aule a.s. 2023-24”. Quasi assurdo!

“L’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” – scrive Sironi – rappresenta, nel panorama scolastico delle Isole di Ischia e Procida, una consolidata realtà di istruzione e formazione per tanti giovani isolani. Questo istituto forma, negli anni, giovani che si avviano ad importanti riconoscimenti. Tuttavia, anche questo istituto è costretto a lottare contro l’assenza delle aule e degli spazi adeguati. Tale situazione dura da oltre venti anni senza che si sia presa nessuna decisione sul come risolvere il problema. Attualmente sono disponibili nell’edificio di via Fondobosso n. 25 aule a fronte di un fabbisogno di n. 40 aule. Questo Istituto ha da sempre adottato modelli di organizzazione oraria e degli spazi che hanno comunque consentito il raggiungimento di ottimi risultati e la crescita delle iscrizioni, adottando rotazione e doppi turni con uscita alle ore 18,40. Ma questa situazione che dura da oltre vent’anni non può durare all’infinito senza prevedere, sia pure con la necessaria programmazione, una soluzione.

Riteniamo giusto porre, ancora una volta e facendo seguito a tutte le precedenti missive, all’attenzione di tutti, la necessità di provvedere ad individuare nuovi ed idonei spazi per garantire la crescita professionale e sociale di tanti giovani delle isole d’Ischia e Procida. La necessità di un raccordo con la vocazione turistica del territorio e della costruzione della Rete dell’Istruzione Professionale come volano per lo sviluppo economico e sociale come previsto dalla programmazione territoriale, necessita di un ragionamento complessivo sul fabbisogno edilizio scolastico – conclude il dirigente scolastico -, che tenga dell’andamento demografico e delle iscrizioni e che possa consentire lo sviluppo di una Offerta formativa razionale e di qualità per le isole di Ischia e Procida. Certi di un sollecito riscontro, cordiali saluti.”