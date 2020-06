Siringa in spiaggia ad Ischia. I bagnanti insorgono: Altro che controlli anticontagio !

Spiagge sporche ad Ischia. Gli utenti chiedono più attenzione e cautela. I residui di una siringa sono stati rinvenuti, infatti, sull’arenile della spiaggia dei pescatori alimentando un vespaio di polemiche e l’immancabile tam tam social. Indice puntato contro i controlli anti assembramento tesi a prevenire il contagio da Covid: “ Oggi la protezione civile girava in spiaggia per il distanziamento . Vi do un consiglio. Provvedete alla pulizia delle spiagge! Vergogna! È la seconda al nostro quinto bagno. Vergogna! Spiaggia dei pescatori“ scrive una donna Ischitana sul suo profilo social mostrando il rifiuto rinvenuto. L’auspico è che le autorità intervengano opportunamente.