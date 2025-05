Sinner, chi è l’ex fidanzata Maria Braccini

(Adnkronos) –

Ritorno di fiamma per Jannik Sinner? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essersi riaccesa la scintilla tra il tennista azzurro e Maria Braccini, sua ex fidanzata storica. Una ‘strana’ coincidenza ha fatto sì che la modella e influencer italiana si trovasse a Roma proprio nei giorni in cui il numero uno del mondo stava partecipando agli Internazionali d’Italia 2025, dove ha perso nella finale contro Carlos Alcaraz.

Classe 2000, Maria Braccini è una modella e influencer italiana che conta quasi 500 mila di follower su Instagram. È nata a Nuova Delhi, in India, ma è cresciuta in Italia, precisamente in Toscana. Durante l’adolescenza si è trasferita, insieme alla famiglia, a Monte Carlo, dove vive attualmente. Nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria, incontra e si innamora di Jannik Sinner. La loro storia, lontana per quanto possibile dai riflettori, è durata fino alla primavera del 2024, conclusa dopo il trionfo del tennista azzurro al Miami Open.

La presenza a Roma di Maria Braccini proprio nei giorni in cui l’azzurro stava giocando il Masters 1000 di Roma non è sfuggita ai fan più attenti. Sotto i commenti dell’ultimo post di Braccini, che la ritrae in posa sorridente di fronte a Fontana di Trevi. “Ciao Maria… come mai sei a Roma in questi giorni? Noi ci speriamo sempre”, scrive un utente. “Eri a Parigi durante il Master, poi a Torino durante le Finals e adesso a Roma. Se 3 indizi fanno una prova…”, gli fa eco un altro. Un pensiero largamente condiviso dai tifosi di Sinner: “Eri a Roma……anche stavolta stesso luogo, stesso periodo…..ma ci vuoi far capire qualcosa?”.