Sinner batte Shelton e conquista i quarti a Indian Wells

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua il suo 2024 senza sconfitte. Nella notte italiana l’altoatesino ha portato a 18 la serie di vittorie di fila grazie al 7-6(4) 6-1 negli ottavi sullo statunitense Ben Shelton, 16esima forza del seeding, che lo proietta ai quarti di finale del BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexiplave) all’Indian Wells Garden, con un montepremi di 9.495.555 dollari. Battuto solo due volte nelle ultime 37 partite, il 22enne fuoriclasse di San Candido, numero 3 del ranking Atp e del tabellone, ha cambiato la storia della partita con una striscia di 17 punti a 2 dal 4-4 nel tie-break del primo set al 3-0 in suo favore nel secondo. E continua così l’inseguimento al terzo titolo in stagione dopo i trionfi all’Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam, e alla posizione di numero 2 del mondo, mai raggiunta da un italiano nella storia del tennis maschile. “Non è mai facile giocare contro Shelton, non ti dà molto ritmo: è un avversario che mi fa crescere – ha sottolineato Sinner dopo l’incontro – Non è stato un match semplice, c’era anche un pò di vento. Lui ha servito molto bene. Mentalmente sono stato forte soprattutto nei punti importanti del primo set. Ho avuto le mie chances, che sono riuscito a sfruttare. Sono sempre stato positivo, dopo il break del secondo set mi sono sentito meglio e ho spinto un pò di più. Sono contento della mia prestazione”. Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il ceco Jiri Lehecka, n.32 del torneo, che ha prima battuto il russo Andrey Rublev (5) senza dover fronteggiare nemmeno una palla break, e poi negli ottavi ha sconfitto per 6-2 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas (11) senza mai perdere il servizio, arrivando così per la prima volta ai quarti di finale di un Masters 1000. Sinner ha vinto l’unico precedente al Challenger di Ostrava, sulla terra battuta, nel 2019. Un’altra era tennistica. Avanza nei quarti anche il tedesco Alexander Zverev (6), che ha piegato in rimonta, col punteggio di 5-7 6-2 6-3, l’australiano Alex de Minaur (10).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).