Sinestesia ischitana | #4WD

L’autunno è già cominciato, ma per chi come me ama vivere il mare in barca, piccola o grande che sia, vi è la certezza che il sole non ci abbandonerà così facilmente e che, come e più del solito, ottobre ci riserverà ancora splendidi bagni e giornate indimenticabili. Lo so, amici da Roma in su, che come al solito state un po’ rosicando col consueto “beato te”, ma questo è uno dei vantaggi di chi vive su un’isola, che pure di difficoltà non ne incontra poche.

Proprio a Voialtri che ci leggete online e che siete piuttosto lontani da un mare bello come il nostro, intendo rivolgere un suggerimento sinestesico: provate, attraverso il gusto, a immaginare di trovarVi altrove, magari in una splendida baia ischitana come quella di San Pancrazio, dove l’unica barca presente è proprio la Vostra e dove un profumo di menta e basilico comincia a mescolarsi a un delicato soffio di maestrale che a ora di pranzo difficilmente si fa attendere.

Nel Vostro piatto fondo, a casa Vostra, sono adagiati degli ottimi spaghetti Setaro o Di Nola, rigorosamente al dente, appena mantecati insieme a zucchine fritte, provolone del monaco, parmigiano reggiano, menta, basilico e acqua di cottura, magari con la variante di una grattatina di scorza di limone prima di servirli. Chiudendo gli occhi e assaporandoli con meritatissima intensità, per trasferirVi idealmente su quella barca immaginaria, ai piedi di quella collinetta ricolma di ulivi rigogliosi, Vi basteranno pochi attimi.

La ricetta non è ischitana e l’avrete riconosciuta di certo: sono i famosissimi Spaghetti alla Nerano, inventati decenni fa nell’omonima baia al mitico ristorante “Maria Grazia”. Un piatto semplice ma gustosissimo che, come detto, ammette alcune varianti ma ne esclude categoricamente altre, come ad esempio l’utilizzo della panna: errore, questo, degno di anatema. Però, la fantasia di dedicarVi questa piccola chicca, quella sì: è tutta “Made in Ischia”. Ed è gratis per chi legge!