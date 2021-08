Sinergie Capitali, oggi il vernissage della mostra di Kremisy, Paolo May, Adelante e Gino De Vita

Elena Mazzella | Dopo il messaggio di ripresa e ripartenza lanciato lo scorso mese di maggio con il progetto artistico “ADELANTEISCHIA – Sinergie di rinascita” che ha segnato l’apertura ufficiale della stagione artistica della Gallery Art di Gino De Vita, arrivano le “Sinergie Capitali”. Quattro gli artisti che esporranno da oggi, sabato 28 agosto, presso la galleria d’arte contemporanea nata poco più di un anno fa nel cuore del borgo di Ischia Ponte, grazie ad un’idea di Gino De Vita e Alessandra Pistilli.

Filo conduttore del progetto artistico la promozione di artisti contemporanei campani, fortemente voluta a seguito di un’offerta e una richiesta enormi.

Mario De Maio, in arte Kremisy, Paolo May, Gianni Mattera, in arte Adelante e Gino De Vita accoglieranno con le loro opere tutti gli appassionati dell’arte contemporanea.

Promotore di questi eventi seriali, è Gino De Vita artista ed Art Director della propria galleria SALOTTO DADAISTA, nella caratteristica via Giovanni da Procida, meglio conosciuta come “Vico ‘e Lucion”.

Ammireremo le opere di Mario De Maio con le sue tavole illustranti i 7 vizi capitali, realizzate appositamente per l’evento.

Kremisy, nome d’arte di Mario, traduce in arte la sua passione per l’illustrazione attraverso il disegno su carta e successivamente nella grafica digitale. Si ritiene un illustratore che non disdegna di scrivere storie che ama poi rappresentare attraverso il disegno, alla continua ricerca di mondi alternativi da rappresentare. Terminato il corso di studi in Illustrazione e gradica d’Arte all’Accademia delle Belle Arti, ha poi perfezionato la sua tecnica presso la scuola internazionale di Comics. Ha un sogno da realizzare ben preciso, Kremisy: realizzarsi attraverso la sua arte, senza cambiare la sua identità. Il tema scelto per la mostra sono i Sette Peccati Capitali, intesi come inclinazione profonda dell’anima umana che la distruggerebbero. Quindi sette illustrazioni che li rappresentanoe vengono attualizzate in tela dal titolo “Il Capitale”: una rappresentazione dualistica di come la società contemporanea sia schiava e al contempo consumata dalla necessità di accumulare denaro.

Paolo May, eclettico scultore che plasma la terracotta traducendola in opere fortemente ironiche, sarà presente con installazioni volutamente selezionate dal curatore Gino De Vita. Così si autodefinisce: “Scolpisco, zappo, scrivo, un poco insegno – arte e mare – molto copio. Dopo qualche anno di posteggio in banca, son riuscito a farmi pagare, mica tanto, per i miei piaceri; da poco presto idee e mani al Parco Castiglione. Le mie opere? Ovunque esposte – Italia, Russia o Burundi – piacciono ai bambini. Benedetta ignoranza!

Se non piacessero a volte anche ai genitori, cappello in mano, avrei un altro mestiere, ma questo non sarebbe anche piacere”.

Il suo talento per la lavorazione della terracotta, che esprime nel manipolare le forme, l’ha portato a provocare gli artisti più famosi rivisitando con il suo personale tocco in veste ironica le opere di Magritte, Van Gogh, Modigliani, Matisse e Gauguin.

Paolo May è tra i più ironici artisti di Ischia che con le sue opere ipnotizza, attraverso un vortice di colori e tridimensionalità, catapultando lo spettatore nell’atmosfera che l’opera trasmette, ossia quella del gioco, perchè ogni sua opera è essa stessa uno “scherzo” artistico in cui, osservando profondamente, possiamo trovare una battuta divertente.

Gianni Mattera, in arte Adelante, parteciperà con alcune opere su tela, inedite ed esclusive per Salotto Dadaista. La sua arte, in continua metamorfosi, si serve semplicemente di una bicromia e di un tratteggio rapido. Ha voluto, con la sua ultima mostra, omaggiare alcuni personaggi storici ed illustri del borgo di Ischia Ponte, imprimendo su tela opere in arte figurativa omaggiando anche il cinema nell’ambito della scorsa edizione dell’Ischia Film Festival attraverso tre importanti tributi a Marilyn Monroe, Al Pacino e Robert De Niro. E’ inoltre presente dal 21 luglio al 6 settembre con alcune opere alla settima edizione di “Napoli Expò Art Polis”, la rassegna dedicata all’arte e alla creatività made in Naples presso il “PAN, Palazzo delle Arti” in via dei Mille a Napoli.

Gino De Vita, patron della galleria, esporrà con opere pittoriche / sculture / ready made di chiara matrice dadaista. Ama infatti decontestualizzare gli oggetti dandogli nuovi significati,

Si occupa da sempre di pittura e scultura utilizzando materiali di riciclo che tradotti in opere d’arte, lanciano un messaggio di denuncia sociale o temi vitali per il pubblico “perché l’arte per me deve avere una funzione civile. Negli oggetti informi per me è già contenuta l’opera insieme al messaggio. L’artista deve tirarlo fuori dalla materia. È un lavoro di ricerca perché nella mia mente è già chiaro il concetto. Sono un dadaista e ciò che mi tocca fare è tradurre la visione”. Il suo percorso artistico va dal periodo astratto, al figurativo, collegandosi alla Scuola di New York con cui ha dato avvio alla carriera.

Non resta dunque che immergersi dalle ore 17 di questo pomeriggio nei vari mondi espressi da questi artisti, lasciare la quotidianità ed immergersi nella bellezza.

ADELANTEISCHIA migrerà inoltre in settembre, a Napoli, presso una nuova galleria, l’Atelier Controsegno, grazie alla collaborazione sinergica tra Gino De Vita di Salotto Dadaista e l’artista Veronica Longo di Controsegno.

Stay Tuned