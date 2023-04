Sindaci, prove tecniche d’accordo. Summit tra Enzo, Giosi e Stani

Lontano dagli occhi indiscreti di Casamicciola e Forio, Enzo Ferrandino, Stani Verde e Giosi Ferrandino hanno avuto un primo summit d’accordo. Una prova generale di gestione interisolana in vista delle prossime elezioni e, soprattutto, della imminente campagna elettorale. Incontro fortuito? Incontro casuale? Incontro organizzato? Chi ha invitato chi? Chi ha scelto il bar di Cesare? Dettagli che non hanno valore e neanche interesse. Quasi al pari, invece, dell’aperitivo mascherato tra Michele Regine, Mimmo Loffredo, Nicola Regine e gli occhi e le orecchie di Del Deo, il buon Ferdinando Caredda al Bar Maria Internazionale di Forio. L’altro centro nevralgico della politica locale. Cesare da una parte, Sanny dall’altra.

Ma cosa si sono detti Enzo, Giosi e Stani? Tutto e nulla. L’incontro, nato anche sulla scorta dei cattivi rapporto di Francesco Del Deo è servito a favorire la “conoscenza”. Un incontro con le ampie premesse di ridisegno degli equilibri isolani. Non solo al Cisi ed Evi o al Regno di Nettuno, ma più in generale.

La candidatura di Giosi Ferrandino a Casamicciola e quella di Stani Verde a Forio sono un momento cruciale anche per quelli che sono gli equilibri di potere e di volere che influiscono sulle nostre sorti.

Ad oggi, come tutti sappiamo, i sindaci sono divisi in due grandi gruppi: da una parte Francesco Del Deo e Giacomo Pascale, dall’altra parte, invece, Dionigi Gaudioso, Enzo Ferrandino e Irene Iacono. Casamicciola, anche con il sindaco, è sempre rimasta isolata nel centro e, al massimo, si è ridotta ad essere l’elemosina dei favori da fare a Peppe Silvitelli (come la promozione di Ciro Frallicciardi al Cisi-Evi).

Ma cosa si sono detti Enzo, Giosi e Stani? Prove di accordi elettorali con molta, ma molta, circospezione. Si parla di telefonate registrate ed ascoltate su presunte “pressioni” pro e contro alcune candidature. C’è chi ha mentito e chi ha detto la verità. C’è chi è stato allertato dal fido consigliere e chi, saltando la scalinatella, è volato in Piazzetta…