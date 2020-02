Sindaci pericolosi ed inadatti per i turisti oltre il danno la beffa. Bloccati dopo un viaggio di ore

Se anche non volessimo commentare la La follia dei sindaci di chiudere l’isola d’Ischia peggio di Salvini ai residenti della Lombardia e delVeneto, ebbene, dinanzi alla enormità del danno causato è impossibile. È impossibile non sottolineare quanto la loro improvvida iniziativa, oltre ad essere inutile è sopratutto dannosa. Lontani dalla realtà, senza capire cosa firmano, hanno condannato diverse centinaia di turisti in arrivo sull’isola d’Ischia ad un viaggio dell’orrore e dell mortificazione verso quella che doveva essere la vacanza dell’anno nel luogo che amavano e che ora li caccia come appestati. Senza motivo.Cittadini sani fino a prova contraria che sono partiti all’alba dalle proprie residenti e che giunti a Pozzuoli si vedono senza preavviso vietare il traghetto. Caos sui porti, caos a Pozzuoli, caos sull’isola d’Ischia. Era difficile infatti evitare o comunicare prima della partenza dei turisti la chiusura settoriale dei nostri porti? Le conseguenze relative al danno saranno incalcolabili e gravi.