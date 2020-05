Sindaci, ma Enzo vi ha detto della promozione di Sasso e Pirozzi all’EVI?

Gaetano Di Meglio | Enzo Ferrandino, fino a poco fa, ha sostenuto Luca Spignese in giunta e Pierluca Ghirelli ad Ischia Risorsa Mare. Poi hanno litigato e li ha cacciati entrambi (anche se Ghirelli continua ad essere iscritto alla CCIAA come liquidatore EVI e il nuovo non ha potere). In questo periodo, però, tenendo bene all’oscuro i sindaci Spignese e Ghirelli hanno concluso una pratica di lavoro che ha visto i dipendenti Sasso e Pirozzi fare un salto in avanti considerevole.

Da settimo livello, infatti, i due sono diventati QUADRO. Sindaci, ma di tutte queste manovre siete informati da Enzo Ferrandino che oltre a nominare gli amici nei vari collegi, detiene la quota maggiore delle società? Non vi dice niente?

Come nel caso del nuovo parere? Eggià, cari sindaci, il vostro collega di Ischia vi ha detto che all’Evi, mentre Spignese era ancora suo assessore, hanno cambiato idea e che il parere del prof Parrella non gli va più bene? E, per questo, all’EVI hanno dato mandato ad un altro avvocato per un altro parere? Perché la procedura di cui al parere Parrella si è bloccata? Ghirelli non è riuscito a far revocare lo stato di liquidazione ed oggi vuole superare la volontà dei sindaci con un parere di un Notaio? E a voi sta tutto bene?

Altri soldi pubblici per la stessa questione? Ancora soldi spesi in consulenze e pareri? Altri 2 mila euro? Per fare cosa? Ma quando inizierete a fare sul serio e la smettete di sperperare danari pubblici e iniziate a fare sul serio? Neanche il Covid vi fa diventare migliori?