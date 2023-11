Sindaci, è finita la CISIEIDE! Pubblicate le “vere” delibere 17 e 18. Anche se c’è un doppione…

Gaetano Di Meglio | 10 mesi e 28 giorni per pubblicare una determina. E’ questa la cifra amministrativa che racconta come l’ex sindaco di Forio, Francesco Del Deo, e l’attuale segretario comune di Forio, la dott.ssa Noemi Martino hanno gestito le sorti del consorzio dei comuni dell’isola, il CISI e le sorti dell’EVI Spa (la società ostaggio dei suoi dirigenti) che gestisce, nei fatti, il ciclo idrico della nostra isola.

Quasi un anno per pubblicare una delibera, tra l’altro già inviata al Notaio che ha approvato gli atti che è stata come una sorta di “ricatto” verso gli altri sindaci. Una sorta di “cavallo di Troia” che è servito, fino ad oggi, a bloccare un’azione di ripristino e correzione dei bilanci delle due aziende di cui i comuni sono i legittimi proprietari. E ora sarebbe il caso di iniziare a quantificare il danno che questa ritardata pubblicazione ha prodotto nella gestione del consorzio e della Spa.

Un danno che poi è stato amplificato, se volgiamo, anche dall’ingresso nell’olimpo della gestione amministrativa dell’isola, di Stani Verde e Giosi Ferrandino, rispettivamente il 23,25% e il 13,63% delle quote societarie del CISI.

Un ingresso, questo, che non ha fatto altro che aumentare l’imbarazzo dei sindaci non eletti a maggio e che si sono trovati tra le mani una patata bollente da 3.721.201,00. Un tranello, questo, che già vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi. Mesi trascorsi nello stand by amministrativo e con una successione di riunioni di sindaci tra sospetti della trappola e imbarazzo nel voler imbrigliare i nuovi arrivati in un tranello. Un tranello nel quale, è evidente, né Stani Verde né Giosi Ferrandino sono caduti.

E così arriviamo al 21 novembre, ieri, quando sugli albi pretori dei nostri comuni sono state pubblicate le due delibere incriminate: la numero 17 e la numero 18.

E, sorpresa, emerge che i sindaci avevano sbagliato anche nello scrivere il nuovo stato appena approvato! Un assurdo nell’assurdo.

Tanto è vero che appare imbarazzante leggere che con la delibera 18, mai pubblicata fino a ieri, sia necessario correggere la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione che prevedeva, addirittura, da sette fino a undici componenti, nonostante si sappia che i comuni sono sei. E, per l’appunto, viene fuori la correzione da sette a sei!

Ripercorrere le tappe di questa ennesima, imbarazzante, tappa nel viaggio del CISI e EVI (da sempre un coacervo di cattive pratiche amministrative!) risulterebbe per i lettore inutile e pesante. Ad oggi, nei fatti e negli atti, il passato è stato corretto e la comunità prende atto che ci sono voluti 10 mesi e 28 giorni. Tanto basta a capire di quale pasta sia fatta la classe amministrativa che gestisce le nostre sorti. Un solo dettaglio, però, merita di essere rimarcato (e vi pubblichiamo anche la foto). Quale utilità ha coprire con un box nero il nome di Francesco Del Deo e del Segretario Noemi Martino? A cosa serve oscurare le firme? E ancora, perché esistono due delibere 17 del 28.12.2022?

Sono domande che lasciamo alla storia! Così come lasciato alla storia il nome del presidente del CISI Francesco Del Deo e del segretario del CISI dell’epoca, la dott.ssa Noemi Martino. Perché, è bene ricordarlo, essere vicini a all’on. Michele Schiano non basta!

LA SVOLTA. Nel frattempo, dopo 10 mesi e 28 giorni, però, siamo arrivati ad un fatto ben preciso: finalmente abbiamo capito come sono stati “spenti” questi famosi 3.721.201,00. Lo racconta la delibera numero 17 del 2022, quella pubblicata nell’anno 2023 e non nell’anno 2022 senza neanche una correzione o un rigo che spieghi perché ce ne sono due diverse! In altre parole, però, l’assemblea del CISI ha autorizzato il legale rappresentante del Cisi “ad effettuare nel bilancio CISI la variazione di trasformazione del credito di euro 3.721.201,00 vantato nei confronti della stessa EVI spa “Fondo vincolato per il ripiano delle perdite della partecipata Evi spa” e autorizzato il legale rappresentante CISI a dare mandato al legale rappresentante dell’Evi, dott. Alessandro Condurro “a procedere in modo che nel bilancio Evi spa la diminuzione del debito di euro 3.721.201,00 si trasformi in “Fondo patrimoniale socio Cisi, per il ripiano delle perdite pregresse”. Con questa variazione, finalmente, dopo 10 mesi e 28 giorni si potranno allineare i bilanci.

ORIGINALE DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N, 17 del 28.12.2022

OGGETTO: Nomina Legale rappresentante Cisi, dando mandato allo stesso di partecipare all’Assemblea dell’Evi per la revoca dello stato di liquidazione.

Anno duemila ventidue il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 9.00 presso il Comune di Forio si è riunita in prima convocazione, in sessione di ordinaria ed in seduta pubblica, Assemblea dei Soci del CISI convocata dal Presidente di turno Dott. Francesco Del Deo, in qualità di Sindaco p. t. del Comune di Forio, con avviso prot. CISI n, 00234 del 20.12.2022

Risultano presenti: Dott. Francesco Del Deo sindaco di Forio (con delega per il comune di Ischia e Lacco Ameno), il Dott. Raffaele Di Meglio, Vicesindaco del Comune di Barano, la Dott.ssa Irene lacono Sindaco del Comune di Serrara Fontana e assente la Dott.ssa Simonetta Calcaterra, commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme.

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune: Ischia 36,14%; Forio 23,25%; Casamicciola Terme 13,63%: Barano d‘Ischia 13,04%; Lacco Ameno 8,27%; Serrara Fontana 5,67%: TOTALE 100,00% Risultano presenti, pertanto, alla seduta n. 5 comuni in rappresentanza del 86,37% delle quote sociali.

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Foria dott. Francesco Del Deo presidente di turno; assiste il Segretario la dott.ssa Noemi Martino, Segretario comunate del comune di Forio, nella qualità di Segretario di turno del Consorzio. È presente il Collegio dei Revisori dei conti CISI nelle persone del Dott. Filippo Cuomo Presidente e Dott.ssa Francesca Cassese Componente. Sono altresì presenti il dott. Alessandro Condurro Liquidatore della EVI Spa e la dott.ssa Annamaria Scotto componente dello staff del Sindaco di Ischia.

Il Presidente constatato il numero legale e la validità della seduta, su richiesta conforme ed unanime degli intervenuti prende atto della comune volontà di tutti i soci del Consorzio di procedere alla trattazione del prime punto all’ o.d.g. dell’Assemblea: Nomina Legale rappresentante Cisi, dando mandato allo stesso di partecipare all’Assemblea dell’Evi per la revoca delio stato di liquidazione. Dopo ampia discussione l’Assemblea delibera all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge di nominare Legale rappresentante del CISI la dott.ssa Annamaria Scotto, la quale contestualmente ha accettato l’incarico; di autorizzare il Legale rappresentante del Cisi, di cui sopra, ad effettuare nel bilancio CISI la variazione di trasformazione del credito di euro 3.721.201,00 vantato nei confronti della stessa EVI spa “Fondo vincolato per il ripiano delle perdite della partecipata Evi spa”; Di autorizzare il legale rappresentante CISI a dare mandato al legale rappresentante dell’Evi, dott. Alessandro Condurro, a procedere in modo che nel bilancio Evi spa la diminuzione del debito di euro 3.721.201,00 si trasformi in “Fondo patrimoniale socio Cisi, per il ripiano delle perdite pregresse”; Di dare mandato al legale rappresentante del CISI, unitamente al legale rappresentante Evi, di partecipare all’Assemblea straordinaria Evi, avente ad oggetto la revoca dello stato di liquidazione di quest’ultima. Di autorizzare il legale rappresentante a porre in essere l’azzeramento del capitale sociale, la verifica della volontà dei soci di ricapitalizzare, la determinazione del metodo e dei conti da utilizzare per la copertura delle perdite e ricostruzione del capitale sociale nella misura di euro 100.000,00. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

ORIGINALE DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 18 del 28.12.2022

OGGETTO: Nomina Componenti del nuovo Cda dell’EVI Spa, a seguito della revoca dello stato di liquidazione.

Anno duemila ventidue giorni ventotto del mese di dicembre, alle ore 9.00 Presso la sala Consiliare del Comune di Forio si è riunita in Prima Convocazione, in Sessione di ordinaria ed in seduta pubblica, l’Assemblea dei Soci del CISI Convocata dal Presidente di turno Dott. Francesco Del Deo, in qualità di Sindaco P. t. del Comune dj Forio, con avviso Prot. CIS n, 00234 del 20.12.2022

Risultano presenti: il Dott. Francesco Del Deo (con delega per il sindaco di Ischia e di Lacco Ameno) sindaco di Forio, Dott. Raffaele Di Meglio, Vicesindaco del Comune di Barano, Dott.ssa Irene lacono sindaco del Comune di Serrara Fontana e, assente, la Dott.ssa Simonetta Calcaterra Commissario Prefettizio de! Comune di Casamicciola Terme.

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune: Ischia 36,14%; Forio 23,25%; Casamicciola Terme 13,63%; Barano d’Ischia 13,04%; Lacco Ameno 8,27%; Serrara Fontana 5,67%. TOTALE 100,00% Risultano presenti, pertanto, alla seduta n. 5 comuni in rappresentanza del 86,37% delle quote sociali,

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Forio dott. Francesco Del Deo presidente di turno: assiste il Segretario la dott.ssa Noemi Martino, Segretario comunale del comune di Forio, nella qualità di Segretario di turno del Consorzio. È presente il Collegio dei Revisori dei conti CISI nelle Persone del Dott. Filippo Cuomo Presidente e Dott.ssa Francesca Cassese Componente. Sono altresì presenti il dott. Alessandro Condurro Liquidatore della EVI Spa e la dott.ssa Annamaria Scotto componente dello staff del Sindaco di Ischia.

Il Presidente constatato il numero legale e la validità della seduta, su richiesta conforme ed unanime degli intervenuti prende atto della comune volontà di tutti i soci del Consorzio di procedere alla trattazione del Primo punto all’O.d.g. dell’Assemblea “Nomina componenti del nuovo Cda della Evi Spa, a seguito della revoca dello stato di liquidazione.

Dopo ampia discussione L’ASSEMBLEA, all’unanimità dei Voti espressi nei modi e termini di legge: delibera di autorizzare le legale rappresentante Cisi alla Modifica dello Statuto dell’EVI nei punti relativi a) Consiglio di amministrazione o Organo direttivo, rideterminando il numero dei membri da 7/11 a 6/11 membri oppure in alternativa all’Amministratore unico. Di autorizzare il legale rappresentante CISI ad indicare come amministratore unico Evi, l’attuale liquidatore dott. Alessandro Condurro; Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile”.

Si chiude, così, una brutta pagina della gestione amministrativa dell’isola con un’altra piccola domanda. Se Stani Verde non avesse confermato il segretario Martino, il nuovo arrivato avrebbe mai agito in questo modo? Non lo sapremo mai. Così come non sapremo mai se qualcuno pagherà per questi 10 mesi e 28 giorni.