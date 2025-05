Sindaci di scarsa inclusività. Anche calcistica | #4WD

Per il big match di stasera tra Napoli e Cagliari al “Maradona”, tre comuni su sei dell’isola d’Ischia hanno predisposto un maxischermo o ledwall in aree pubbliche per consentire a chiunque lo desiderasse di assistervi gratuitamente, nella speranza di poter poi passare direttamente ai festeggiamenti per quel che, scaramanticamente, evito di nominare.

Ma premettendo che nei panni dei tre sindaci sarei stato altrettanto scaramantico anch’io, evitando di “mettere in mezzo” situazioni rischiose come questa, mi pongo un problema di ordine politico-amministrativo che sicuramente farà discutere. E contrariamente a quanto avevo inizialmente intenzione di fare, ho preferito scriverne prima, proprio per non apparire come quello che sa intervenire solo a cose fatte, sebbene so di rivolgermi a “soggetti” che per propria cultura e principio non amano ascoltare suggerimenti. Al pari di come non tratterò oggi (ma lo farò presto) la sterile polemica di qualche tifoso dell’Ischia verso la spesa per il noleggio del ledwall da parte del Comune di Ischia, che di contro non riesce a completare i lavori ormai sempiterni allo stadio “Mazzella”. Dio solo sa quanto io sia pronto a puntare il dito contro la mala gestio di Enzo Ferrandino e compagni, ma non fino a simili banalità.

Torniamo al main topic: sappiamo tutti bene che la stragrande maggioranza di noi isolani è tifosa del Napoli. Ma sappiamo altrettanto bene che in tutta l’isola ci sono anche tantissimi tifosi interisti. Proprio nel comune capoluogo, poi, c’è una precisa geo-localizzazione di buona parte della tifoseria nerazzurra nella zona del Macello, cioè Via Leonardo Mazzella.

La domanda è molto semplice: quanto è effettivamente giusto limitare la diffusione della partita in piazza, pagata con soldi pubblici, a favore di una sola tifoseria locale? Non sarebbe più giusto, ad esempio, sintonizzare gli schermi sul canale DAZN che, in diretta, offre alternativamente un pezzettino di ognuna delle due partite, naturalmente dando precedenza assoluta alle interruzioni live in occasione di una rete o di un rigore avvenuta su un campo piuttosto che l’altro?Mi rendo conto che si tratta di una vera e propria futilità, ci mancherebbe, ma mi chiedo come mi sentirei se fossi nei panni di un interista ischitano, trattato dalla sua amministrazione comunale (che è tale a prescindere dal fatto che l’abbia votata o meno) come una vera e propria minoranza etnico-sportiva o, per dirla tutta, come un cittadino di serie B? Una duplice beffa, se vogliamo, considerato che proprio l’Inter nella serie cadetta non ha mai militato, mentre questi tre sindaci hanno impiegato poco più di un attimo per “retrocederla”, in alcuni casi, in una categoria loro pari (o forse no).

E allora sì, godiamoci pure il maxischermo, i cori e – speriamo – anche i festeggiamenti monocolore azzurri, senza dimenticare che lo sport è, prima di tutto, condivisione. Anche quella, ogni tanto scomoda, delle emozioni altrui. Non sarebbe poi uno scandalo, men che meno un grave danno elettoralistico, provare a fare un maggiore sforzo d’inclusione con la doppia visione. Un gesto simbolico, certo, ma anche un segnale di maturità istituzionale. Perché in un’isola così piccola, dove ci si conosce tutti e ci si incontra ovunque, non dovrebbe servire una vittoria in campo per ricordarci che la convivenza parte dal rispetto, anche quello calcistico. E che a volte basta un “telecomando condiviso”, più che una scelta politica bella e buona, per sentirsi tutti davvero rappresentati. Un criterio facile facile, ma che solo alle 20.45 di oggi capiremo se sia stato sufficientemente comprensibile e, soprattutto, condivisibile per chi dovrebbe averlo almeno recepito. Se ce la fa…