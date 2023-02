“SINDACI” al Nauticsud. Giosi esce allo scoperto?

Un segnale molto significativo. L’europarlamentare Giosi Ferrandino ha partecipato al salone nautico NauticSud, dove ha incontrato il sindaco metropolitano Manfredi. Le dichiarazioni rilasciate sui canali social rappresentano in un certo senso un cambio di marcia per Giosi, che se finora aveva sempre parlato in maniera piuttosto onnicomprensiva delle esigenze del meridione, adesso lascia trasparire in maniera più chiara la sua intenzione a tornare ad occupare la poltrona di primo cittadino a Casamicciola.

Dopo aver lanciato nelle scorse settimane il suo “protetto”, l’avvocato Antonio Carotenuto, presidente della neonata associazione “Casamicciola al centro”, e dopo aver incontrato una serie di “amici degli amici” sul territorio, Ferrandino sembra determinato a concorrere in prima persona all’elezione di quella carica che fu già sua dal 2002 al 2007, al punto da lasciare questa dichiarazione dopo la visita al salone: «La nautica è una delle massime espressioni della capacità italiana di sviluppare prodotti di altissima qualità ed è un settore che produce un enorme indotto diretto e indiretto.

Napoli per le sue caratteristiche riferibili alle sue tradizioni, alla sua storia, alla sua cultura ed al particolare rapporto con la risorsa mare ha le potenzialità per rappresentare la capitale della nautica europea. Alla sua 49edima edizione, Nauticsud mette insieme tutto il meglio delle imprese italiane. Al taglio del nastro ho avuto l’opportunità di confrontarmi con il Sindaco metropolitano Manfredi, con il quale ho avuto modo di affrontare, tra l’altro, le questioni che riguardano Casamicciola, a seguito della sciagura di pochi mesi fa, sottolineando l’urgenza di un pronto intervento soprattutto sulla viabilità e sulle coste isolane. La buona notizia è che a breve inizieranno importanti lavori di messa in sicurezza». Proprio le ultime frasi sembrano eloquenti circa la volontà di scendere direttamente in campo alle prossime amministrative del comune termale.