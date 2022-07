Sindacatura nuova, assunzioni e giunta “vecchie” per Dionigi

Ugo De Rosa | Il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, ha nominato la nuova giunta del suo secondo mandato. Raffaele Di Meglio resta vicesindaco e Sergio Buono, Daniela Di Costanzo ed Emanuela Mangione sono gli assessori che compongono l’esecutivo. La poltrona “calda” da presidente del consiglio sarà ricoperta da Alessandro Vacca. Gemma Lombardi, invece, sarà il nuovo capogruppo di maggioranza.

Squadra che vince non si cambia. E il concetto vale anche per i dipendenti del Comune di Barano che ricoprono incarichi di responsabilità, ad iniziare dallo staff del rieletto sindaco. E così Dionigi Gaudioso ha riconfermato con propri decreti i componenti dell’ufficio di staff e il responsabile del Settore VII.

Ricordando, per l’Ufficio di staff, che questo «risponde all’esigenza di assicurare agli organi titolari della funzione di direzione politica la possibilità di disporre di personale, posto alle proprie dipendenze, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo».

A fine febbraio una delibera di Giunta aveva già confermato per l’anno in corso la composizione dell’Ufficio di staff, composto dal dott. Giuseppe Conte (cat. D) e dalla dott.ssa Silvia Buono (cat. C). All’indomani delle elezioni, Dionigi scrive che «si intende rinnovare l’organo di staff confermandone la attuale composizione in ragione delle elevate competenze professionali del personale selezionato e del rapporto di fiducia instaurato». Sia per Conte che per Buono si tratta di incarichi a tempo determinato fino al termine del mandato sindacale appena iniziato. Ma mentre Conte è assunto a tempo determinato pieno, la Buono part-time (18 ore settimanali).

Una conferma di quanto deciso in precedenza, così come per il responsabile del Settore VII (originariamente VIII), che era stato assunto a seguito di procedura selettiva nel 2020 con contratto a tempo determinato part-time al 50%. La selezione venne vinta dall’arch. Mattia Di Costanzo. In virtù dell’esperienza maturata in questi due anni, il sindaco ha deciso di confermarlo «per il permanere del rapporto fiduciario, per l’elevata professionalità manifestata nonché per esigenze di economicità e continuità dell’azione amministrativa». Anche in questo caso si tratta di un incarico valido fino al termine del mandato sindacale, salvo revoche dovute tra l’altro a mutamenti organizzativi. Al Di Costanzo viene assegnato il dipendente geom. Mattia Florio da “dividere” al 50% con il Settore V.