Simple Minds, 5 date in estate in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Diventano cinque gli appuntamenti in Italia con i Simple Minds per il loro 40 Years of Hits Tour 2020. A grande richiesta infatti un concerto a Pescara il 16 luglio, nell’ambito del Pescara Jazz & Songs al Teatro D’Annunzio, va ad aggiungersi ai 4 già annunciati in Piazza Duomo a Pistoia l’11 luglio, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma il 15, al Teatro Antico di Taormina il 18 e infine all’Arena di Verona martedì 4 agosto, lo stesso luogo memorabile dove 30 anni fa una serata indimenticabile venne immortalata per il dvd “Seen The Lights” durante il tour di “Street Fighting Years”.

Intanto la leggenda dei Simple Minds e il loro storico legame con il nostro Paese vengono ribaditi proprio in questi giorni grazie a un altro appuntamento attesissimo: il 13 febbraio esce infatti nelle sale cinematografiche il nuovo film di Gabriele Muccino, Gli Anni Più Belli, nella cui colonna sonora spicca proprio Don’t You (Forget About Me). La canzone simbolo di una generazione (quella raccontata in questo film) è la hit dirompente che nel 1985, estratta dalla colonna sonora di un altro film di culto dell’epoca come The Breakfast Club, sancì definitivamente il successo mondiale della band scozzese, debuttando al primo posto in classifica persino negli Stati Uniti.

(ITALPRESS).