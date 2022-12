Simonetta Calcaterra: “Avanti insieme, in sicurezza e senza incertezze e paure per il futuro.

Gli auguri del Commissario Prefettizio di Casamicciola Terme: “In un giorno che dovrebbe essere pieno di gioia il pensiero non può non andare alle vittime e alle famiglie delle vittime della disgrazia che si è abbattuta sulla nostra comunità. Ma se è vero che il Natale porta con sé un periodo di rinascita dobbiamo stringerci attorno al nostro dolore e imparare dagli errori del passato, per far sì che una tragedia del genere non debba più ripetersi.

Il mio augurio è che Casamicciola e tutta l’isola d’Ischia possano ritrovare la propria serenità, la speranza ed il senso di comunità che ci permetterà di andare avanti insieme, in sicurezza e senza incertezze e paure per il fuuro”.

Simonetta Calcaterra, Commissario Prefettizio Comune di Casamicciola