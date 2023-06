Simone Sbrogna, dall’Olympic Judo Forio a Roma per conquistare la medaglia a squadre

La tenacia e la grinta, uniti all’educazione, portano sempre ad ottimi risultati. É proprio il caso di dirlo per i giovani atleti della Olympic Judo Forio!

“Sabato 10 giugno – ci scrivono i Maestri – il nostro Simone Sbrogna ha gareggiato per la qualificazione a squadre per il campionato italiano fijlkam. La cosa bella e’ che una societa’ di Roma Talenti Sporting Club (del maestro Gregorio Magnanti, per intenderci il titolare della palestra dove e’ cresciuta la pluricampionessa Olimpionica di Judo Odette Giuffrida) ci ha telefonato per chiederci in prestito – per l’importante gara che si sarebbe disputata a Monterotondo Roma valevole per la regione Lazio – il nostro Simone sbrogna (alla loro squadra mancava un atleta di livello di quel determinato peso in quanto infortunatosi). Ebbene , i loro occhi sono caduti sull’Olympic judo Forio e Simone Sbrogna in lista fra i migliori a livello nazionale, per farlo gareggiare. Chiaramente siamo stati contentissimi di questa chiamata da parte di uno storico ed importante club italiano e quindi sbrogna ha gareggiato sotto la bandiera della Talenti Sporting Club di Roma. Non solo, il suo apporto e’ stato fondamentale per la vittoria finale della squadra e la conquista sia della medaglia d’Oro a Squadre sia della Qualificazione alla Finale A2 che si svolgerà fra 2 settimane al Lido di Ostia -Roma. Siamo orgogliosissi del lavoro che stiamo portando avanti con tutti i nostri ragazzi e dopo il Bronzo Italiano con Christian di Maio ci siamo tolti un altra bella soddisfazione con Simone Sbrogna. Avanti cosí. Appuntamento adesso per il 30 giugno data di apertura a forio del 7 summer camp memoriale adriana serpico. Ci sara’ da divertirsi ed imparare con gli oltre 400 judokas da tutta Italia e con la Guest Star Maria Centracchio Bronzo Olimpico a Tokyo 2020.”

UNA GRANDE GIOIA PER SIMONE

Simone Sbrogna a Monterotondo Roma ha partecipato alle Qualificazioni per le Finali del Campionato Italiano A2 Fijlkam a Squadre. “L’apporto del nostro atleta e’ risultato fondamentale – ci raccontano – per il Talenti Sporting Club di Roma (il club della PluriCampionessa ed Olimpionica Odette Giuffrida) con il Maestro Gregorio Magnanti . Il Team Sporting Club si e’ classificato al 1° Posto ed ha guadagnato l’accesso alle Finali A2 a Squadre. Ma cio’ che deve inorgoglirci e’ il commento rilasciato dal Maestro Magnanti che ha descritto il nostro SIMONE un ragazzo eccezionale sia dal punto di vista sportivo che umano. Tutto cio’ fa enormemente piacere, SIMONE un nostro atleta che abbiamo formato sin da piccolo con il judo e con le sue e le nostre regole.”