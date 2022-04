Simone Lubrano: «C’è tutta Procida in questa salvezza»

L’emozione è tanta. Non è ancora sfumata l’eco della visita del presidente Mattarella che sull’isola si festeggia un altro evento: la salvezza dell’Isola di Procida con una giornata d’anticipo. Il Capo dello Stato ha portato fortuna alla squadra biancorossa che, spinta da un numeroso quanto appassionatissimo pubblico, al 93’ è riuscita ad evitare la sconfitta col Quartograd secondo in classifica. Un pareggio firmato dal giovanissimo Quirino, un elemento che nella prossima stagione potrebbe essere destinato a seguire le orme di Giò Cibelli. Sotto di due gol a causa di un avvio di partita troppo arrembante, costretta nel finale a giocare nove contro dieci, la squadra di Lubrano è stata brava a dimezzare le distanze prima della fine del primo tempo, giocandosi il tutto per tutto nella ripresa, fino alla stoccata liberatoria del 2004 che ha fatto letteralmente esplodere lo “Spinetti”.

Da Capitale della Cultura a Capitale della Salvezza. Procida è finalmente tornata alla ribalta anche per questioni calcistiche. Tante le telefonate ai dirigenti, allo staff tecnico e agli stessi calciatori più rappresentativi da parte di club avversari per complimentarsi. Simone Lubrano, incalzato dal team manager Andrea Potere, a fine partita ha trattenuto a fatica l’emozione. «Possiamo parlare di impresa considerato le vicissitudini di inizio stagione, con il campo chiuso, la preparazione saltata e una rosa formata interamente da ragazzi dell’isola», attacca mister Lubrano, che ha dovuto rinunciare ai fratelli Costagliola per metà campionato.

Poi la sapiente mano del d.g. Gerardo Lubrano è servita tantissimo per rimettere a posto diverse situazioni. La giovane squadra ci ha creduto ed ecco il risultato. «Questa è una data da ricordare. L’Isola di Procida da ventidue anni non disputava un campionato con tutti giocatori isolani, ma si disputavano categorie inferiori – ricorda Simone Lubrano –. Nell’arco del campionato abbiamo cambiato cinque portieri, ruotando ben trenta elementi perché facciamo calcio per passione, senza rimborsi. Nonostante i problemi del campo, non ci siamo tirati indietro. Sono scesi in campo giocatori con la febbre, con infortuni: ai ragazzi va fatto solo un grande applauso. Hanno creato un qualcosa di eccezionale a livello calcistico, coinvolgendo tantissimi tifosi e sportivi. Oggi si respirava l’atmosfera di una partita di Serie D o C, non di Promozione».

Evitare i play-out è stato importante. Per una squadra giovane sarebbe stato un rischio. «Un plauso a noi, capaci di raggiungere la salvezza con una giornata d’anticipo, con +14 sulla terz’ultima, +4 su quart’ultima e quint’ultima», ricorda il tecnico biancorosso.

Ringraziamenti per la squadra ma anche per la dirigenza che è sempre stata vicina al gruppo. «Ha avuto un ruolo importante, iniziando dal direttore generale Gerardo Lubrano che in tanti momenti è stato come un padre per noi, soprattutto nei momenti più duri – spiega mister Simone Lubrano –. Un grazie al dirigente accompagnatore Andrea Potere, al prof Enzo Noviello che non mi abbandona mai, a tutto lo staff, dirigenti, medici, massaggiatori. Tutti hanno contribuito a questo miracolo. Sottolineo di nuovo la grande impresa dei miei ragazzi, pareggiando in dieci contro nove, perdendo prima il capitano e poi il centrale dopo un quarto d’ora della ripresa. Abbiamo improvvisato, inventato, fatto di tutto. Ma una cosa non abbiamo mai fatto: non smettere mai di crederci. Questo alla fine ci ha premiato».