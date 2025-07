Simone D’Alessandro torna a vestire il biancoverde: un ritorno carico di entusiasmo per il Real Forio

Il Real Forio 2014 riabbraccia uno dei protagonisti della sua recente storia sportiva. È ufficiale, infatti, il ritorno di Simone D’Alessandro, difensore classe 1999, che vestirà nuovamente i colori biancoverdi nella stagione 2025-2026. Un rientro che profuma di famiglia, di legami umani profondi, e al tempo stesso di progettualità sportiva solida e ambiziosa.

D’Alessandro aveva già lasciato il segno sull’isola nella stagione 2023-2024, chiusa con la sofferta ma esaltante salvezza conquistata nel play-out contro il Pomigliano, sotto la guida di mister Carlo Sanchez. Ed è proprio Sanchez che ritroverà ora un calciatore che conosce bene e di cui potrà nuovamente apprezzare duttilità, senso della posizione e spirito di sacrificio.

Difensore moderno, capace di giocare sia come esterno basso che come centrale, D’Alessandro si unisce a un reparto arretrato che si preannuncia di assoluto livello. A disposizione di mister Sanchez, infatti, ci sarà un pacchetto difensivo di grande affidabilità e carisma, che oltre allo stesso D’Alessandro potrà contare su giocatori di altissima qualità come Filippo Florio, Velotti e Antonio Di Costanzo. Un mix di esperienza, forza fisica e intelligenza tattica che rappresenta una vera garanzia per affrontare le insidie del campionato.

Reduce da una stagione positiva con il Quarto, D’Alessandro porta con sé anche un palmarès di tutto rispetto, avendo vinto ben tre campionati di Serie D con Picerno, Turris e Termoli. A queste si aggiungono esperienze in piazze calde e prestigiose come Giugliano, Cassino e Albanova, che ne hanno forgiato la personalità dentro e fuori dal campo.

“Sono davvero contento di tornare a Forio – ha dichiarato D’Alessandro al momento dell’ufficialità –. Quando si è presentata la possibilità non ci ho pensato nemmeno un minuto. Il Real Forio rappresenta per me un momento speciale della mia carriera. Qui ho vissuto emozioni forti, sia sportive che umane. Penso, per esempio, a Antonio Reale, che due anni fa mi ha accolto con una gentilezza rara: un vero punto di riferimento per me. Ora torno con l’entusiasmo di sempre e con la voglia di dare il massimo per questa maglia.”

Il ritorno di D’Alessandro è frutto anche del lavoro silenzioso ma efficace della dirigenza. In particolare, i direttori sportivi Vito Manna e Nicola Pisani sono stati determinanti nel costruire una rosa equilibrata e ambiziosa, curando ogni dettaglio per consegnare a mister Sanchez una squadra competitiva, solida e ricca di alternative in ogni reparto.

Lo sottolinea anche il direttore generale Antonio Milanese, che predica concentrazione e umiltà: “Stiamo allestendo una rosa capace di far divertire e di combattere ogni domenica, ma senza fare proclami. Vogliamo restare con i piedi per terra, lavorare sodo, e costruire passo dopo passo il nostro percorso. Ogni partita sarà una battaglia da affrontare con serietà.”

Il presidente Luigi Amato, dal canto suo, ha voluto rivolgere un messaggio diretto a Simone e a tutta la tifoseria: “Siamo felici di riabbracciare un ragazzo che ha già dimostrato grande attaccamento alla maglia. Simone conosce l’ambiente e incarna i valori del nostro progetto: grinta, serietà e senso del gruppo. A nome di tutta la famiglia Real Forio, gli diamo il bentornato.”

Con D’Alessandro di nuovo in biancoverde, il Real Forio può guardare con fiducia a una stagione che si preannuncia intensa ma piena di stimoli. Il reparto difensivo ha tutte le carte in regola per essere un punto di forza, grazie a una combinazione vincente di esperienza, personalità e qualità tecnica.

Il conto alla rovescia per il nuovo campionato è già iniziato, e sull’isola cresce l’attesa. Con uomini come Simone D’Alessandro, il Real Forio 2014 può affrontare ogni sfida con cuore e determinazione.