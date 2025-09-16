martedì, Settembre 16, 2025
type here...
IN EVIDENZASERIE DSPORTISCHIA CALCIO

Simone Corino verso la panchina dell’Ischia Calcio

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Ore di valutazioni intense in casa Ischia, ma il nome che nelle ultime ore ha preso sempre più consistenza per la panchina gialloblù è quello di Simone Corino. L’ex vice di Buonocore e già allenatore della formazione isolana sembra essere oggi la pista più concreta per dare una guida tecnica alla squadra dopo l’esonero di Alessio Martino.

Corino non è un volto nuovo sull’isola. Alla sua prima esperienza da primo allenatore con l’Ischia riuscì a conquistare risultati importanti, lasciando un segno positivo sia nello spogliatoio sia nella piazza. Una storia interrotta bruscamente, con più di un rimpianto, a causa delle decisioni allora prese dal direttore Antonicelli, ma che potrebbe ora riprendere in un momento particolarmente delicato per il club.

Secondo indiscrezioni, anche l’area di influenza di Lello Carlino e del suo gruppo di amici – pur non direttamente coinvolti in questa fase del campionato – avrebbe espresso gradimento per la soluzione Corino, condividendo con Taglialatela l’idea di puntare su una figura vicina all’ambiente e capace di ricompattare squadra e tifoseria.

Non va trascurato, inoltre, il fattore spogliatoio. Il gruppo storico dell’Ischia conserva un buon ricordo di Corino, apprezzato per i metodi di lavoro e per la capacità di dialogo con i calciatori. La sua eventuale nomina potrebbe rappresentare una scelta di continuità e al tempo stesso un segnale di stabilità, in un contesto che, dopo due sconfitte consecutive e l’urgenza di affrontare tre partite in sette giorni, necessita di certezze immediate.

Nell’attesa che la società sciolga definitivamente le riserve, la squadra non si ferma: l’allenamento di questo pomeriggio sarà diretto dallo staff tecnico composto da mister Franco “Taratà” Impagliazzo, da Luigi Mennella e dal preparatore atletico prof. Sarno, chiamati a garantire continuità nel lavoro quotidiano e a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

La decisione finale è attesa a breve, ma la sensazione è che l’Ischia abbia individuato in Corino la figura giusta per rilanciare il progetto tecnico e per riportare serenità in un ambiente che non può permettersi ulteriori passi falsi.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos