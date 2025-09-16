Simone Corino verso la panchina dell’Ischia Calcio

Ore di valutazioni intense in casa Ischia, ma il nome che nelle ultime ore ha preso sempre più consistenza per la panchina gialloblù è quello di Simone Corino. L’ex vice di Buonocore e già allenatore della formazione isolana sembra essere oggi la pista più concreta per dare una guida tecnica alla squadra dopo l’esonero di Alessio Martino.

Corino non è un volto nuovo sull’isola. Alla sua prima esperienza da primo allenatore con l’Ischia riuscì a conquistare risultati importanti, lasciando un segno positivo sia nello spogliatoio sia nella piazza. Una storia interrotta bruscamente, con più di un rimpianto, a causa delle decisioni allora prese dal direttore Antonicelli, ma che potrebbe ora riprendere in un momento particolarmente delicato per il club.

Secondo indiscrezioni, anche l’area di influenza di Lello Carlino e del suo gruppo di amici – pur non direttamente coinvolti in questa fase del campionato – avrebbe espresso gradimento per la soluzione Corino, condividendo con Taglialatela l’idea di puntare su una figura vicina all’ambiente e capace di ricompattare squadra e tifoseria.

Non va trascurato, inoltre, il fattore spogliatoio. Il gruppo storico dell’Ischia conserva un buon ricordo di Corino, apprezzato per i metodi di lavoro e per la capacità di dialogo con i calciatori. La sua eventuale nomina potrebbe rappresentare una scelta di continuità e al tempo stesso un segnale di stabilità, in un contesto che, dopo due sconfitte consecutive e l’urgenza di affrontare tre partite in sette giorni, necessita di certezze immediate.

Nell’attesa che la società sciolga definitivamente le riserve, la squadra non si ferma: l’allenamento di questo pomeriggio sarà diretto dallo staff tecnico composto da mister Franco “Taratà” Impagliazzo, da Luigi Mennella e dal preparatore atletico prof. Sarno, chiamati a garantire continuità nel lavoro quotidiano e a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

La decisione finale è attesa a breve, ma la sensazione è che l’Ischia abbia individuato in Corino la figura giusta per rilanciare il progetto tecnico e per riportare serenità in un ambiente che non può permettersi ulteriori passi falsi.